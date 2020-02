SPECIAL Kirk Douglas: Un film de sport,  „Champion“, a fost rampa de lansare a fabuloasei sale cariere. „Actoria e ca boxul“

„Champion“ (n.r. - Campion) a fost, cronologic, al optulea film al carierei lui Kirk Douglas, dar şi cel care l-a consacrat pe plan internaţional, aducându-i, la 33 de ani, o primă nominalizare la Oscar pentru „cel mai bun actor“, dintr-un total al carierei de trei. Este vorba despre un „film noir“, care a servit, ulterior, drept punct de pornire pentru „Rocky“ sau „Ragind Bull“ - aşa cum notează Sky Sports.

Cineaştii au identificat cu uşurinţă în această dramă care prezintă „apogeul şi declinul spiritului uman“ (aşa cum scrie CineMagia în descrierea filmului) o frântură din povestea de viaţă a actorului. La fel ca şi personajului său, „Midge“ Kelly, Kirk Douglas a reuşit să „se ridice dintr-o sărăcie lucie, pentru a deveni campion al lumii“, lăsând în urmă o situaţie complicată (părinţii săi fiind imigranţi evrei din zona actualului Belarus), făcând sacrificii şi călindu-se, Douglas având să recunoască, la un moment dat, că a avut nu mai puţin de 40 de joburi înainte să devină actor.

Flămând după faimă, succes şi bani, cinic, ambiţios până la cer şi înapoi, decis să câştige cu orice preţ, „Midge“ Kelly ajunge, în film, să plătească preţul suprem pentru toate „păcatele sale“. Kirk Douglas a dat viaţă unui personaj puternic, chinuit de demoni, care la începutul filmului pare că şi-a rezolvat toate problemele, trăindu-şi visul, ajungând apoi să decadă pe toate planurile, filmul în sine ridicând multe probleme de ordin moral. „Little white lies“, un site dedicat filmelor, apreciază că în „Champion“, Kirk Douglas a făcut unul dintre cele mai bune roluri ale sale.

„Champion“ l-a dus pe Kirk Douglas în „Super-ligă“

Afirmaţia de mai sus îi aparţine biografului oficial al actorului american, John Parker.

Cu rolul din „Champion“, Kirk Douglas s-a consacrat ca un dur al Hollywood-ului, un actor de rol principal care epata în scene intense, capabil să transpună impresionant suferinţa umană şi frământările sufletului omenesc. Ultimul reprezentant al Epocii de Aur a cinematografiei americane, Kirk Douglas şi-a încheiat cariera cu peste 90 de filme în CV, totul pornind de la povestea din ring scrisă de Ring Lardner.

Potrivit unei enciclopedii a filmelor de sport, Kirk Douglas a făcut un pariu uriaş acceptând rolul din „Champion“, oferit de producătorul Stanley Kramer, având pe masă o ofertă mai bănoasă pentru o altă dramă, „The Great Sinner“. „Agenţii mei au zis că sunt nebun! Însă mi-am dorit să fac acest film. Am făcut filme bune, filme proaste, dar mereu am fost un rebel, un non-conformist. Nu am fost niciodată legat printr-un contract - doar un an de zile după <<Champion>>“, mărturisea Kirk Douglas într-o discuţie cu Roger Ebert.

Filmările pentru „Champion“ au durat doar 20 de zile, iar Frederick Romano, istoric al filmelor de sport, aprecia că „Douglas arată o incredibilă concentrare în ring. Intensitatea cu care îşi urmăreşte adversarul îi aduce pe privitori în ring. Probabil că ceea ce rămâne cel mai adânc imprimat pe retină este mârâitul marcă-înregistrată şi grimasele. Fără niciun dubiu, este un om cu o misiunea clară“.

Kirk Douglas a avut o filosofie aparte în ceea ce priveşte actoria - în special - şi viaţa.

„Mă fascinează cât de greu este să fii unic, diferit. M-a obsedat mereu lupta omului împotriva societăţii. În <<Lonely are the brave>>, <<Spartacus>>, <<Champion>> nu contează dacă eşti un băiat bun sau dacă eşti bastard. Important este că nu te înclini niciodată. <<Champion>> a avut o temă universală“, spunea Kirk Douglas în acelaşi dialog cu Roger Ebert. Deloc întâmplător, actorul american deţinea o ediţie de colecţie „150 Years of Boxing“, mai ales în condiţiile în care a devenit notoriu faptul că Kirk Douglas făcea o documentare complexă, individuală, pentru fiecare rol, fiind interesat de fiecare aspect al filmului, fiind dornic să cunoască în detaliu nu doar replicile proprii şi firul poveştii personajului său, ci şi pe cele ale tuturor celorlalte personaje din film. Nu în ultimul rând, Kirk Douglas declara: „actoria este ca boxul profesionist. Sălile de box din suburbie duhnesc, dar acolo găseşti campionii.“

„Champion“, pe scurt:

Lansare: 9 aprilie 1949, la New York

Durată: 99 minute

Distribuţie: Kirk Douglas, Marilyn Maxwell, Arthur Kennedy

Regia: Mark Robson

Producător: Stanley Kramer

Buget: 500.000-600.000 dolari (informaţiile variază)

Box Office: 2,5 milioane dolari