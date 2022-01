Sorana Cîrstea, a avut nevoie de doar 72 de minute pentru victorie în faţa Petrei Kvitova, finalista la Australian Open 2019

Sorana Cîrstea, a avut nevoie de doar 72 de minute pentru a o învinge pe Petra Kvitova, finalista din 2019 la Australian Open

Sorana Cîrstea (31 de ani, 38 WTA) s-a calificat în această dimineaţă în turul secund la Australian Open, după o victorie de clasă în faţa Petrei Kvitova (31 de ani, 21 WTA), nimeni alta decât finalista din 2019. Românca s-a impus în două seturi câştigate autoritar, 6-2, 6-2, repetând astfel isprava de anul trecut. Pentru al doilea an consecutiv, Petra Kvitova nu reuşeşte să găsească loviturile câştigătoare în faţa Soranei, un match-up ce pare să nu-i fie foarte convenabil dublei campioane de la Wimbledon. Ce-i drept, Kvitova e departe de forma din anii precedenţi, în vreme ce Sorana se află într-unul dintre cele mai bune momente ale carierei, întâlnirea de pe „John Cain Arena” a fost doar una de antrenament.

Cîrstea n-a întâmpinat opoziţie decât în primele două game-uri ale partidei. Kvitova a schimbat prima tabela, apoi a ratat o minge de break pe serviciul Soranei. De acolo, partida a urmat o singură direcţie, cea dictată de româncă. Fără ritm, cehoaica n-a putut decât să asiste la recitalul Soranei., în vreme ce, românca a jucat aproape fără greşeală.

A închis primul set la doi, după 37 de minute, pentru ca în manşa secundă să ofere o altă mostră de tenis spectacol. Într-o clipită, Sorana conducea deja cu 5-1, în timp ce Kvitova abandonase deja lupta.

39 de erori neforţate a avut Kvitova pe durata meciului, spre deosebire de cele 19 ale Soranei.

Cel mai bun rezultat înregistrat de Cîrstea la Australian Open datează din 2017, când Sorana ceda în optimi în faţa Garbinei Muguruza.

Derularea meciului (live text/ sursa gsp.ro):

Sorana Cîrstea - Petra Kvitova 6-2, 6-2

Game, Set, Meci Sorana Cîrstea! Românca încheie meciul pe propriul serviciu, o învinge din nou pe Kvitova şi merge în turul II la Australian Open!

5-2, Game Kvitova. Cehoaica salvează două mingi de break ale Soranei, dar românca va servi imediat pentru a închide meciul.

5-1, Game Cîrstea! Game la zero câştigat de Sorana, care nu mai are cum să rateze victoria.

4-1, Break Cîrstea. Sorana mai face un break şi, totodată, un pas important spre victorie. Kvitova e departe de nivelul ideal, iar Sorana etalează un tenis neiertător.

3-1, Game Cîrstea. Jucătoarea noastră nu întâmpină nici cele mai mici emoţii pe propriul serviciu. Încă un game în care Sorana e în control total, iar scorul capătă proporţii. Set şi 3-1 pentru Sori.

2-1, Break Cîrstea! Sorana nu pare să stea la discuţii. Reuşeşte să facă break şi în setul secund şi se instalează la conducerea partidei. Se conturează o surpriză importantă pe „John Cain Arena”!

1-1, Game Cîrstea. Sorana egalează imediat, îşi face serviciul la 15.

0-1, Game Kvitova. Condusă cu 0-30, Sorana câştigă două puncte la rând, dar jucătoarea din Cehia se regurpează la timp pentru a închide game-ul.

Începe setul secund, cu Petra Kvitova la serviciu.

6-2, Game, Set Cîrstea. Prima manşă e adjudecată de Sorana în 37 de minute, scor 6-2. Prestaţie impresionantă până acum pentru Cîrstea, care o copleşeşte pe fosta campioană de la Wimbledon. Kvitova nu are reacţie în faţa româncei!

5-2, Break Cîrstea. Sori e de neoprit! Dacă în game-ul anterior a anulat o minge de break a cehoaicei, jucătoarea din România nu stă la discuţii. Face un nou break, al doilea al meciului, şi un pas important spre adjudecarea primului set.

4-2, Game Cîrstea. Jocul Soranei e la cote extrem de ridicate în acest start de meci. Românca e cea care dictează ostilităţile pe teren, singura dispusă să-şi asume riscuri. Kvitova a avut o nouă minge de break, şi aceasta fiind salvată de jucătoarea noastră.

3-2, Game Kvitova. Jucătoarea din Cehia ţine aproape, îşi face serviciul şi continuă cursa de urmărire a Soranei.

3-1, Game Cîrstea. Încă un game extrem de echilibrat gestionat excelent de Sorana Cîrstea. Jucătoarea noastră ia deciziile corecte la 30-30 şi 40-40 şi îşi face până la urmă game-ul, consolidându-şi avantajul.

2-1, Break Cîrstea. Mult mai bine! E rândul Soranei să pună presiune la retur, iar insistenţele româncei dau roade. Sori şi-a procurat două mingi de break, fructificând-o pe cea de-a doua.

1-1, Game Cîrstea. Sorana are un start dificil de meci: e nevoită să salveze o minge de break încă din primul game jucat pe propriul serviciu, însă reuşeşte să restabilească egalitatea.

0-1 Game Kvitova. Cehoaica începe fără greşeală meciul, îşi face serviciul la zero.

Meciul va începe în scurt timp, cu Petra Kvitova la serviciu.