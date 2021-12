Tenismana a povestit pentru Telekom Sport cum a petrecut Crăciunul: ”Am fost la naşi, a fost o zi frumoasă. Nu am ieşit. M-am protejat cu teama de Omicron. Acum sunt gata de plecare”. ”Visul meu e să ajung din nou în Top 10. O să joc toate cele trei turnee, din ianuarie din Australia, pentru că vreau să am meciuri multe. N-am jucat prea mult anul acesta şi vreau să încep să simt meciurile oficiale. Aşteptări am, pentru că m-am antrenat foarte bine. Am avut cinci săptămâni de pregătire foarte bune, dar în tenis niciodată nu se ştie. Mă voi duce acolo cu încredere şi ce o fi, o fi”, a adăugat pentru sursa citată Halep. Înainte de Australian Open, care va avea loc între 17 şi 30 ianuarie, Halep va participa la turneele de la Melbourne (4-9 ianuarie) şi Sydney (10-15 ianuarie).