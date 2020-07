Simona Halep, „NU!“ hotărât pentru Djokovici şi gătit!

Aceste zile, în care în mod normal am fi urmărit cu sufletul la gură acţiunea din săptămâna a doua a turneului de Mare Şlem londonez, s-au transformat în perioada ideală pentru a rememora poveştile plăcute ale Wimbledonului.

„Gala a fost extraordinară, ceva special. Dar nu am dansat. Eram foarte stresată şi am întrebat dacă trebuie să dansez. Mi-au spus că depinde de mine. Am spus: ‘Nu, mulţumesc’. Nu am vrut să cad! Acum sunt campioană la Wimbledon doi ani, ador asta. Mă mai bucur un an de asta. Şi am primit prosoape, o şapcă şi un tricou de la Wimbledon, aşa că m-au făcut să mă simt ca şi cum aş juca în acest an“, a transmis Simona Halep.

Constănţeanca a mai accentuat o dată importanţa succesului de pe iarba londoneză. „A fost un vis, cu atât mai mult pentru părinţii mei. Orice sportiv visează să câştige Wimbledon-ul, dar eu n-am avut curajul să cred că voi ajunge acolo într-o bună zi. A fost ceva uriaş“, a declarat Halep, pentru BBC.



Simona Halep nu s-a aliniat tendinţelor nici în timpul pandemiei. Deşi în perioada de izolare mai toată lumea a părut că îşi descoperă talente nebănuite sau uitate în bucătărie, campioana de la Wimbledon nu s-a apucat de gătit!

„Nu există nicio şansă pentru mine să gătesc. Nicio şansă, trebuie să recunosc, e destul de greu şi nu prea înţeleg cum stă treaba, dar am încredere că voi învăţa până la urmă. Am făcut alte lucruri în această perioadă de pauză, am ascultat mai multă muzică, am citit câteva cărţi, am stat pe internet mai mult, lucruri normale“, a tras concluzia Simona Halep, pentru BBC.