Serena descoperă o nouă lume, la 38 de ani: Cum vede tenisul în plină pandemie

La fel ca noi toţi, Serena Williams a trebuit să se adapteze la noua realitate a turneelor desfăşurate în plină pandemie.

Americanca a pătruns pe hard-ul din Lexington, purtând o mască pe care a dat-o jos, când a început să facă încălzirea. Apoi, a trebuit să-şi aranjeze singură prosopul, în condiţiile în care nu mai există copii de mingi, care să facă asta, în timpul meciurilor. Iar la final, după ce a câştigat, s-a apropiat de fileu şi şi-a salutat adversara, fluturându-şi racheta spre ea. Potrivit protocoalelor sanitare, sportivii nu mai au voie să-şi dea mâna şi să se îmbrăţişeze la final.