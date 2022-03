Scade vârsta „pensionării“: Ce ne spune, de fapt, retragerea şocantă a lui Barty, la doar 25 de ani

Luna trecută, la Jocurile Olimpice de Iarnă, am avut cazul patinatoarei Kamila Valieva. Căreia, la doar 15 ani, ruşii i-au dat o serie de substanţe, dintre care una interzisă, în încercarea de a-i îmbunătăţi performanţele sportive.

Iar de aici s-a născut o întreagă dezbatere: ce caută, de fapt, o patinatoare de 15 ani, la Jocurile Olimpice? Asta în condiţiile în care, cu un an înainte, la Jocurile Olimpice de Vară de la Tokyo, am avut o medaliată cu bronz, Sky Brown (Japonia), la proba de skateboarding, de doar 13 ani! Doar că, până să atingă performanţa de la Tokyo, ea a suferit o fractură craniană, la antrenamente!

La tenis, situaţia e aproape identică. Scade tot mai mult vârsta intrării în circuitul profesionist. La fete, în acest moment, avem zece jucătoare cu mai puţin de 20 de ani în Top 100 mondial. Ceea ce înseamnă că aceste sportive au deja câteva sezoane în spate, de au reuşit să ajungă în această zonă a clasamentului.

Din păcate, faptul că avem sportivi tot mai tineri, la cel mai înalt nivel, vine „la pachet“ cu un decont periculos: epuizarea mentală şi fizică tot mai rapidă a acestor oameni. Retragerea lui Ashleigh Barty (1 WTA), la doar 25 de ani, e doar ultimul exemplu în acest sens.

Declaraţii înfiorătoare: „Nu mai pot!“

În noaptea de marţi spre miercuri, a apărut interviul lui Barty pe site-ul WTA. Ocupanta locului 1 în lume era dispărută din circuit din luna ianuarie, de când a câştigat Australian Open. S-a spus, iniţial, că ea doar se odihneşte după un Grand Slam epuizant. Din păcate, interviul lui Barty a arătat că ea, pur şi simplu, nu mai are resursele necesare pentru a rămâne în circuit.

„E prima dată când spun asta în gura mare şi, da, e dificil: nu mai am motivaţia fizică, emoţională şi tot ce e nevoie în rest pentru a mă forţa, la acest nivel. Sunt epuizată! Nu mai pot. Fizic, sunt terminată. Am dat tot ce am avut acestui sport frumos, care e tenisul şi sunt foarte fericită cu treaba asta“, a fost un fragment din interviul australiencei, care a arătat ce înseamnă să fii „ars“ complet. Barty va împlini 26 de ani, luna viitoare, mai precis, la data de 24 aprilie.

26 de ani e media de vârstă a jucătoarelor aflate, în acest moment, în Top 100 mondial.

Barty, o carieră glorioasă în sportul-alb

*A cucerit trei titluri de Grand Slam (French Open 2019, Wimbledon 2021 şi Australian Open 2022), plus un trofeu la Turneul Campioanelor din 2019.

*A câştigat, în total, 15 trofee WTA la simplu şi încă 12 la dublu. La această a doua probă are şi un titlu major, cucerit la US Open 2018, alături de CoCo Vandeweghe.

*Reprezentând Australia, a atins sferturile Jocurilor Olimpice de la Tokyo şi a jucat o finală de Fed Cup, în 2019, pierdută în faţa Franţei.

*Bilanţul ei în circuitul WTA, la simplu: 305 victorii, 102 înfrângeri.

*A câştigat 23.300.428 de dolari din premii în diferite turnee.

*A adunat până acum 121 săptămâni în fruntea clasamentului mondial, ocupând această poziţie 114 săptămâni la rând! În clasamentul all-time al liderilor WTA ocupă locul 7, după Graf (377 de săptămâni pe locul 1), Navratilova (332), Serena Williams (319), Evert (260), Hingis (209) şi Seles (178).

Johanna Konta s-a retras din activitate în 2021

Alte jucătoare importante care au părăsit circuitul feminin, în ultimii ani

Nume Vârsta retragerii Motivul invocat Ultimul sezon

Konta 30 de ani Probleme medicale 2021

Suarez Navarro 32 de ani Decizie personală 2021

Bertens 29 de ani Epuizare 2021

Şarapova 32 de ani Probleme medicale 2020

Wozniacki 29 de ani Probleme medicale 2020

Goerges 31 de ani Decizie personală 2020

Rybarikova 32 de ani Decizie personală 2020

Makarova 31 de ani Decizie personală 2019

Radwanska 29 de ani Probleme medicale 2018

Vinci 35 de ani Decizie personală 2018

Schiavone 38 de ani Decizie personală 2018

Cibulkova 30 de ani Decizie personală 2019

Ivanovic 29 de ani Lipsa motivaţiei 2016