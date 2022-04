Ruşii, tot mai detestaţi: Salut nazist în timpul intonării imnului Italiei VIDEO

Din păcate, nu acelaşi lucru se poate spune despre Artiom Sewerukhin, care concurează sub steagul Italiei. La finalul cursei de karting din Portugalia, Sewerukhin a făcut un gest infantil: în timpul intonării imnului Italiei, ţară pe care o reprezintă acum, a imitat salutul nazist. După care a început să râdă în hohote, după cum se poate vedea mai jos:

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.



Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP