Românul inepuizabil: La 66 de ani, Vasile Hârjoi aleargă maratonul într-un timp ireal!

Poate faptul că un om poate duce o medie de 4m:25s pe mia de metri pe o distanţă de 42,195 kilometri nu spune cine ştie ce pentru multă lume. Poate că un maraton în 3 ore şi 7 minute pare ceva banal şi uşor de făcut pentru unii. Sunt însă limite greu de realizat de amatori! Mai mult, cel care a reuşit să atingă aceste borne are 66 de ani! Vasile Hârjoc este campionul naţional la +65 ani la maraton şi deţine mai multe recorduri naţionale ale categoriei sale de vârstă, printre ele, la maraton (3.13.37) şi la semimaraton (1.28.39), ambele făcute în 2018.

Născut iarna (25 feb), în 1953, în comuna Cut, judeţul Alba, Vasile Hârjoc nu a făcut atletism. S-a luat de alergare târziu şi cu cât înaintează mai mult în vârstă cu atât uimeşte mai mult prin rezultatele lui la maraton. ”Cut e o comună cu 618 case, datată de peste 700 de ani, până la 15 ani acolo am stat. Apoi, după clasa a 8-a am ajuns la Cugir, unde am făcut şi fotbal la juniori, la Metalurgistul Cugir. Asta până pe la 17 ani, când mi s-a spus că am tensiune şi nu am mai fost lăsat să joc. Eu am continuat la alt club, la Alba Iulia, până la 19 ani, am ajuns până în Divizia C. Apoi am făcut Şcoala Militară, unde nu am mai fost lăsat să joc fobal, şi după, am lucrat ca militar la Uzina Mecanică Cugir”, ne-a povestit detalii despre ce sporturi a făcut la tinereţe ardeleanul.

Dar cum s-a luat de alergare, de atletism? ”Aveam 39 de ani şi în apropiere de 1 Decembrie am participat la o cursă, să văd cum e. Uite aşa, dintr-o dată!, şi de atunci, de 28 de ani, am continuat să alerg. Eu am început atletismul la Master, nu am făcut aşa ceva până atunci. Primul maraton a fost în 1994, eram la +40 de ani, în Grecia, am făcut 2.55.56. Am alergat pe o temperatură de 35 de grade Celsius, credeam că nu se mai termină. Nu ştiam mare lucru despre distanţa asta, nu am băut apă deloc, la final 10 căni am băut. Cel mai bun timp al meu l-am făcut la 54 de ani, la Las Vegas, 2 ore, 50 de minute şi 35 de secunde. Maraton am vrut să alerg de când am fost mic, de când am aflat de Bătălia de la Maraton”, ne-a spus fostul cadru militar, acum legitimat la un club în Alba Iulia.

Recordul mondial al categoriei +65 este de 2.41.57, un timp realizat la Londra în 1992, de neo-zeelandezul Derek Turnbull. După 2010, doar 2 persoane au mai reuşit la această vârstă să coboare sub 3 ore, Gabriel Garcia (2.58.43) şi Andre Ozanne (2.55.15).

Chiar dacă s-a luat târziu de alergare, Vasile Hârjoc îşi obişnuise corpul cu efortul de anduranţă, fiind un pasionat de cicloturism. A făcut de 2 ori turul României, la sfârşitul anilor 70. A făcut şi turul Europei pe 2 roţi. ”În 30 de zile şi 15 ore am parcurs vreo 6.000 de kilometri. De la Bucureşti la Paris, 12 zile şi 4 ore, apoi am fost la Brugge, am alergat la Campionatul Mondial de alergare pe şosea, apoi m-am dus până la Marea Nordului şi înapoi acasă. Am mai fost de 3 ori România-Italia, apoi România-Grecia, am fost şi în Brazilia. Ultima ieşire mai lungă am făcut-o pe 16 iunie 2018, de la catedrala din Alba Iulia până la catedrala din Bucureşti, 364 de kilometri, într-o singură zi, pe valea Oltului”, ne-a povestit alergătorul din Cugir, care timp de 5 ani, între 2003 şi 2008, a stat în SUA, unde a şi alergat mai multe maratoane, dar şi s-a plimbat cu bicicleta.

Foarte greu la vârsta mea să mai pot alerga sub 2h.50. La Maratonul Bucureşti 2019, la Campionatul Naţional Master, o să încerc sub 3h.10.

”După maratonul de la Las Vegas, unde am făcut cel mai bun timp al meu, am traversat SUA pe bicicletă, de la Long Beach, California, până la Miami Beach, 35 de zile, 10 ore, peste 5.500 de kilometri! Ajuns la Miami, am fost şi la un maraton, dar a fost groaznic. Mi s-au pus crampe, am terminat în 5 ore şi 29 de minute, am tras de mine să nu abandonez. Pe drum, au fost zile când m-a prins şi ninsoarea, dormeam numai în sacul de dormit afară, m-a prins Crăciunul şi Anul Nou prin Texas. Altfel, când am fost la maratonul din New York, a alergat şi Lance Armstrong, am făcut atunci 3 ore şi 2 minute”, a adăugat Vasile, care acum, la 66 de ani, are 65 de kilograme şi 1.82 m înălţime.

Vreau să alerg mereu, cât o să pot de mult, ca doamana Elena Pagu. Sănătate să fie!

Domnul Vasile spune că atunci când te apuci de alergare e uşor să creşti la început, dar apoi trebuie să fii ajutat şi îndrumat de specialişti, pentru a evolua. ”Până la un moment dat merge şi singur, dar apoi nu mai se poate. Am avut noroc că am dat de oameni deosebiţi care mi-au spus ce să fac, foşti atleţi, antrenori şi profesori de sport, ca d-nul Cioacă, Vasile Lupu şi Hăpean Gheorghe”, explică Hârjoc, care preferă semimaratonul, distanţă despre care crede că i se potriveşte ca o mănuşă.

A ajuns în cei 28 de ani de fugă la 17 maratoane, ultimul alergat fiind la Maratonul Bucureşti, acolo unde a devenit şi campion naţional la +65 ani, cu 3.13.37. Timpul efectiv a fost mult mai bun, 3.07.02, dar pentru că a plecat din spate, i-a luat 6 minute până a trecut de linia de start. ”Mulţumesc lui Dumnezeu, nu am avut parte de accidentări. N-am forţat la antrenamente, odihnă multă, încălzire bună, tot ce e nevoie. Eu nu prea cumpăr mâncare din supermarket, îmi cam pun ce e nevoie pe terenul pe care îl mai am la casa de la ţară, beau apă de izvor, ceai de măceşe. Nu fac abuz, câte puţin din fiecare”, ne explică Hârjoc cum reuşeşte să se ţină într-o formă aşa de bună la 66 de ani, ardeleanul alergând între 60-80 de kilometri săptămânal, la care adaugă şi aproximativ 100 de kilometri de bicicletă.