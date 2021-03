România joacă cele mai importante meciuri din 2021: Cristina Neagu trage un semnal pentru colegele ei

Mai întâi, a fost Mondialul din 2019, găzduit de Japonia, în care tricolorele au încheiat pe un dezamăgitor loc 12, înregistrând şi nişte eşecuri incredibile, inclusiv un şocant 20-37 cu Japonia. A urmat, anul trecut, Europeanul găzduit de Danemarca, încheiat cu o contraperformanţă istorică pentru fete: locul 12 din 16, acesta fiind cel mai slab rezultat înregistrat vreodată de România la un turneu final de Campionat European.

Cum de fiecare dată selecţionerul a plătit preţul pentru aceste eşecuri, mai întâi, suedezul Tomas Ryde, iar apoi Bogdan Burcea au fost îndepărtaţi de pe banca naţionalei. Acum, cu un nou selecţioner numit în funcţie, Adrian Vasile (38 de ani), România se pregăteşte să atace ultimul mare obiectiv la finalul unui ciclu olimpic: prezenţa la Jocurile găzduite de Tokyo, în această vară (23 iulie - 8 august).

Ne jucăm calificarea în două zile

Podgorica va găzdui meciurile grupei preolimpice în care a fost plasată România. Şi din care tocmai a dispărut o naţională. Vorbim despre Kazahstan, care a fost mutată într-o altă serie. Şi cum, din cauza pandemiei, nicio altă formaţie din Asia n-a dorit să facă deplasarea la Podgorica pentru turneul preolimpic, grupa tricolorelor a rămas singura cu trei naţionale. Ceea ce nu schimbă cu nimic datele problemei, fiindcă, oricum, lupta pentru o clasare între primele două poziţii, cele care oferă biletele spre Tokyo, s-ar fi dat tot cu Muntenegru şi Norvegia.

„E o şansă unică“

Între 23 şi 27 februarie, naţionala s-a reunit pentru un stagiu de pregătire la Bucureşti, în vederea turneului preolimpic. Din păcate, din acţiune a lipsit tocmai noul selecţioner, Adrian Vasile, diagnosticat cu COVID-19. Aşa că antrenamentele au fost conduse de secundul norvegian, Bent Dahl. După partidele din Liga Campionilor din acest weekend, România se va reuni, din nou, urmând să facă apoi deplasarea la Podgorica. Iar liderul naţionalei, Cristina Neagu (32 de ani), a încercat să-şi mobilizeze colegele, înaintea acestei acţiuni de totul sau nimic pentru prima reprezentativă.

„E o şansă unică şi fiecare trebuie să trăiască clipa, nu te poţi gândi că mai ai timp, că acum ai 24-25 de ani. Există varianta ca această şansă să nu mai vină niciodată în viaţă, aşa că trebuie să trăim momentul, să dăm ce avem mai bun în acele zile în Muntenegru şi să mergem la Tokyo. Presiunea există pe umerii mei, îmi doresc mult să ne calificăm la Jocurile Olimpice, mai ales că unele am muncit mult în acest ciclu olimpic prelungit. Avem o şansă enormă să ne calificăm şi trebuie să fim foarte atenţi şi să profităm de fiecare minut pe care-l avem la naţională“, a spus Neagu.

Aceasta a vorbit apoi despre cele două partide pe care România le va disputa, în această lună. „Ştim cum joacă Norvegia şi Muntenegru, de obicei echipele au un sistem pe care se bazează şi schimbă puţine lucruri, mai ales înaintea unor meciuri atât de importante. E foarte clar că întâlnim adversari puternici, de Norvegia nu mai avem ce spune, iar în meciul cu Muntenegru, pe care noi îl considerăm decisiv pentru noi şi pentru calificarea la Olimpiadă, vom încerca să facem totul cât mai bine. Nu credem că jocul cu Norvegia e pierdut dinainte, în sport nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla... Suntem puţini oameni din acest grup care am fost la o ediţie a Jocurilor Olimpice şi, de aceea, cred că dorinţa e foarte mare. Sper ca, în Muntenegru, să fie toate lucrurile cum trebuie, să se alinieze totul, să avem şi puţin noroc şi să mergem la Tokyo. Calificarea la Jocurile Olimpice ar şterge tot ce am îndurat în ultimul an şi jumătate, accidentări, dureri, perioade grele, totul!“, a continuat Neagu.

„Ele ar trebui să-şi dorească mai mult decât mine“

În ultimii foarte mulţi ani, fanii handbalului din România s-au obişnuit ca Neagu să tragă naţionala după ea. Probabil, de aceea, acum, interul-stânga a încercat să-şi responsabilizeze colegele, transmiţându-le că nu pot aştepta ca ea să câştige meciurile de una singură.

„Schimbarea de atitudine şi o analiză bună a adversarilor ar putea fi plusul de care avem nevoie. Fetele trebuie să înţeleagă faptul că, aşa cum te pregăteşti la club, aşa vii şi la naţională. Timpul e scurt la lot, aşa că fiecare trebuie să fie conştientă că munca de la echipa de club se va vedea la naţională. Colegele mele ar trebui să fie mai înflăcărate la gândul că ar putea ajunge la Olimpiadă. Eu am fost la două ediţii, ştiu ce înseamnă să fii acolo... Ele ar trebui să-şi dorească mai mult decât mine. Toată lumea trebuie să plece cu gândul că ne vom califica la Jocurile Olimpice“, a încheiat Neagu.

4 calificări are România la Jocurile Olimpice cu naţionala de handbal feminin: 1976 (locul 4), 2000 (locul 7), 2008 (locul 7) şi 2016 (locul 9).

Grupele turneelor preolimpice

*Grupa 1 (Liria): Spania, Suedia, Senegal, Argentina

*Grupa 2: (Gyor): Ungaria, Rusia, Serbia, Kazahstan

*Grupa 3 (Podgorica): Muntenegru, Norvegia, România

Primele două clasate din fiecare serie merg la JO de la Tokyo.





Programul meciurilor la Podgorica

*19 martie: Muntenegru - Norvegia

*20 martie: Norvegia - România

*21 martie: Muntenegru - România





Lotul României la stagiul din februarie

*Portari: Diana Ciucă, Daciana Hosu, Elena Şerban

*Extreme stânga: Cristina Florică, Nicoleta Dincă, Ana Maria Iuganu

*Interi stânga: Cristina Neagu, Anca Polocoşer

*Centri: Eliza Buceschi, Cristina Laslo, Andreea Popa, Laura Pristăviţă

*Interi dreapta: Alina Ilie, Laura Popa

*Extreme dreapta: Laura Moisă, Andra Moroianu

*Pivoţi: Raluca Băcăoanu, Lorena Ostase, Crina Pintea

Au lipsit Gabriela Perianu şi Denisa Dedu, ambele având COVID-19. În afară de ele, din lotul care va merge la Podgorica va face parte, aproape sigur, şi portarul Iulia Dumanska.