România, te iubesc: Înotătorul David Popovici a explicat de ce a refuzat oferta americanilor

David Popovici şi-a făcut încălzirea pentru JO 2024 cu prestaţii foarte bune, în bazinele de la Tokyo, unde a intrat în apă cu nişte „rechini“ ai înotului mondial.

Imediat după JO 2020, Popovici a fost asaltat de ofere, având posibilitatea de a-şi continua studiile şi cariera sportivă în Statele Unite. Surprinzător însă, el a optat pentru a rămâne în ţară şi doar şi-a schimbat clubul: a trecut de la Steaua la Dinamo. Acum, prezent la Comitetul Olimpic Sportiv Român (COSR), Popovici a explicat de ce a refuzat propunerile primite din SUA.

Ce a spus David Popovici?

*Eu vreau să continui să mă antrenez cu antrenorul, cu echipa mea şi, implicit, dacă se va întâmpla asta, va trebui să rămân în România şi pentru studii. Vreau să rămân alături de echipa mea şi să continui studiile în România. Dar nu rămân aici pentru că neapărat vreau să continui studiile în România, vreau să continui înotul alături de oamenii pe care îi am în jurul meu, în care am maximă încredere.

*Printre lucrurile de care aş putea să dispun eu în America ar fi parteneri de antrenament mai pregătiţi, la nivelul meu, sau poate mai sus, numai că din punct de vedere al condiţiilor, acum, cu echipa pe care o am şi care mă sprijină, îmi e foarte bine aici.

*A contat foarte mult ce am vorbit cu Robert Glinţă (n.r. - alt înotător al lotului olimpic), pentru că am foarte mare încredere în Robert, suntem prieteni şi ştiu că mi-ar spune numai adevărul. Am aflat foarte multe, şi părţi bune şi părţi rele despre America, şi am încercat să judec obiectiv şi imparţial.