România - Italia 1-3 Buzărnescu, reacţii după retrogradarea în Grupa I: "Sper că nu am dezamăgit"

La conferinţa de presă organizată după eşecul cu Elisabeta Cocciaretto, rezultat care a consfinţit victoria italiencelor, Mihaelei Buzărnescu a declarat că, în ciuda rezultatelor negative, speră că nu a dezamăgit.

”Am luptat până la ultima minge şi am fost aproape de a aduce un punct României. Jocul meu a fost bun, e un lucru pozitiv, forma mea sportivă e mai bună şi în creştere faţă de acum câteva luni. Mă bucur că am putut să fiu alături de echipă şi să ajut cât am putut în aceste două zile. Sper că, în ciuda rezultatelor negative, nu am dezamăgit şi că am arătat că lupt pentru ţara mea, nu renunţ şi dau tot ce pot pe teren, până nu mai există resurse. Au fost momente grele după partida de aseară, mi-au trebuit mai multe ore să-mi revin, am dormit puţin şi echipa a făcut tot ce a putut să mă ajute”, a declarat Mihaela Buzărnescu, citată de news.ro.





După eşecul de astăzi, Mihaela Buzărnescu a ajuns la al cincilea eşec din. tot atâtea meciuri jucate pentru România

*2021: 5-7, 6-7 cu Elisabeta Cocciaretto (Italia)

*2021: 2-6, 6-2, 6-7 cu Trevisan (Italia)

*2019: 3-6, 3-6 cu Caroline Garcia (Franţa)

*2019: 4-6, 2-6 cu Siniakova (Cehia)

*2019: 1-6, 4-6 cu Pliskova (Cehia)

Rezultatele înregistrate în meciul România - Italia 1-3

Vineri

Irina Bara - Elisabeta Cocciaretto 1-6, 4-6

Mihaela Buzărnescu - Martinei Trevisan 2-6, 6-2, 6-7 (5).

Sâmbătă

Gabriela Ruse - Jasmine Paolini 1-6, 6-3, 6-4.

Mihaela Buzărnescu - Elisabeta Cocciaretto 5-7, 6-7 (5)

Partida de dublu nu s-a mai jucat