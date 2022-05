Reghecampf după barajul cu FC Botoşani: Mi se pare cea mai mare tâmpenie

“Încerc să fiu politicos, nu ştiu dacă are rost să spun, dar totuşi. Mi se pare cea mai mare tâmpenie ca o echipă care joacă 40 de meciuri, termină pe locul trei şi trebuie să joace un astfel de baraj. Mai mult, nici măcar n-am jucat cu locul şapte, ci cu locul opt. Joc cu o echipă care a jucat cu Academica Clinceni, cu Mediaş şi stau până în ultimul meci să pot fi dat afară? Dacă pierd un meci în seara asta, probabil nu mai sunt antrenorul Craiovei. Anul ăsta ni s-a întâmplat nouă, la anul poate fi altă echipă. Se întâmplă ceva şi poţi să pierzi un asemenea meci, pierzi tot ce ai muncit într-un an de zile. Cu ce ajută fotbalul românesc ca o echipă de pe locul opt, care nu are buget, să meargă în cupele europene?”, a spus Reghecampf, potrivit digisport.ro.





“Le dăm şansa unor echipe care nu vor să joace în cupele europene. Ok, pune-mă să joc cu o echipă de pe locul patru, de pe locul cinci, o echipă de play-off. Pentru mine a fost foarte mult stres şi cred că a fost degeaba. Probabil oamenii care analizează văd asta foarte uşor, să câştigi dacă ai valoare, dar nu e aşa, pentru că în fotbal se poate întâmpla orice. Ei au posibilitatea să joace în cupele europene, dar nu vor, nu au buget, dar li s-a dat un cadou. Oamenii care lucrează la Federaţie şi la Ligă ar trebui să se întâlnească şi să facă lucrurile clare. Să facă ceva pentru performanţă. Dă bani mai mulţi pentru locul şapte, pentru locul opt, nu să faci un asemenea meci. Noi am terminat campionatul pe locul trei, meritam această calificare”, a adăugat el.





Formaţia Universitatea Craiova a câştigat, vineri seară, barajul pentru Conference League, învingând cu scorul de 2-0 echipa FC Botoşani, pe teren propriu.