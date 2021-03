Rădoi, realist înaintea meciului cu Germania: Ce a spus despre şansele României

România a „tremurat“ pentru un succes la limită, acasă, cu Macedonia de Nord, scor 3-2, iar acum trebuie să se dueleze cu Germania, care a spulberat Islanda, la Duisburg.

Scăpat de COVID-19, selecţionerul Mirel Rădoi a susţinut, sâmbătă dimineaţă, o conferinţă de presă în care a prefaţat duelul cu Germania.

Ce a spus Mirel Rădoi?

*Plecăm cu şansa a doua, în timp postura asta ne-a ajutat. Vom trece prin momente de suferinţă, trebuie să fim conştienţi de asta, trebuie să suferim unul pentru altul. Se va juca altfel decît cu Macedonia, dar trebuie să ştim care sunt zonele lor vulnerabile.

*Germania îşi impune semifinale sau finale de Cupe Mondiale sau Campionate Europene. Pentru ei aceste meciuri par amicale înainte de un turneu final... Dar noi sperăm ca mâine (n.r. - duminică) să avem curaj să creăm probleme Germaniei. Pentru că şi Germania are probleme în organizarea defensivă, lasă spaţii. Important e ca noi să speculăm acele spaţii. Cu siguranţă, România va fi mai mult decât un sparring-partner.

*Pentru noi sistemul de joc iniţial nu este la fel de important cum este cel din dinamica jocului, cum ne apărăm, în ce sistem facem pressing, care este zona în care creem densitate, câţi jucători aducem la finalizare. Dacă am câştigat în 4-2-3-1 împotriva Macedoniei, nu putem spune că vom juca toate meciurile aşa. Este important ce creem din acest sistem de joc, o mare parte din lucruri au funcţionat cu Macedonia de Nord, când în zona 3 am reuşit să facem un pressing destul de avansat, ultraofensiv, am reuşit să blocăm zona centrală, astea sunt punctele pe care marjăm. Nu ţine foarte mult de sistemul de joc iniţial.