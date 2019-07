Patricia Ţig, revenirea anului în tenisul românesc: „Joc cu haine cumpărate de la H&M. Se poate şi fără Nike şi Adidas“

Patricia Ţig tocmai a dat una dintre cele mai mari lovituri ale carierei, trecând de Anastasija Sevastova (11 WTA), în optimile BRD Bucharest Open!

Vorbim despre primul turneu WTA pentru Ţig din 2017 încoace, unul în care a pornit din calificări, fără clasament WTA, şi care acum o regăseşte în sferturi, acolo unde va juca, astăzi (ora 18.00), cu Pliskova (92 WTA).

Indiferent de ce va face în sferturi, Ţig a câştigat deja enorm, dovedindu-şi că e gata de marile meciuri din circuitul feminin. Într-un interviu acordat pentru Cezara Paraschiv de la prosport.ro, sportiva de 24 de ani a vorbit despre greutăţile de care te loveşti, când eşti în subsolul clasamentului mondial şi n-ai expunerea media de care se bucură jucătoarele din Top 100.

Ce a spus Patricia Ţig?

*După ce am născut-o pe Sofia, a fost destul de greu în primele zile. Am reluat în aprilie turneele, am crezut că sunt pregătită, dar încă nu era. Am avut zece săptămâni în Cancun - am luat-o ca şi cum aş fi avut antrenamente şi meciuri de antrenament. Nu mai ştiam cum e să joci pe puncte. Mi-a luat câteva turnee ca să-mi intru în ritm. În primele turnee, am avut destule probleme, mici, dar care m-au afectat.

*Eu am avut sponsor de la 14 ani. Am avut la haine, la rachete. Evident, sponsorii aceia n-au rămas, contractele acelea n-au rămas. Nu poţi să-i învinovăţesc. Nu-i nimic. Ne descurcăm şi aşa.

*Acum am haine de la H&M pe mine, nu mă deranjează lucurul ăsta. Nu-mi spun că, dacă n-am contract cu Nike sau cu Adidas, nu pot să joc.

*Acum, e adevărat, n-am contract pentru haine, pe care le cumpăr eu. Am întrebat pe cineva dacă pot primi haine, pentru că e mai bine să nu ai stresul ăsta, să stau să comand de pe internet sau să merg prin magazine. Dar, dacă nu se întâmplă, nu va fi un capăt de ţară. Primesc, în schimb, rachete de la Tecnifibre.

*Mi-am dorit să fiu o mamă tânără. Modul meu de a gândi s-a schimbat. Aici, e meritul Sofiei (n.r. - fetiţa Patriciei), care e mai mult decât pot să exprim în cuvinte. S-a schimbat totul. Sofia şi cu Răzvan sunt nişte oameni care mi-au schimbat viaţa şi sunt mai presus de orice pentru mine.

*Sofia înseamnă totul pentru mine. Nu pot să explic. Prezenţa Sofiei mă ajută mult, e o motivaţie incredibil de puternică. Nu pot să exprim în cuvinte. Eu, de acum nu mă pot compara absolut deloc cu eu, cea de dinainte. Mi s-a schimbat modul de a gândi, mi s-au schimbat priorităţile, dorinţa, motivaţia. Totul e altfel.

*Simt că nu mai pun atâta presiune pe mine într-un meci, pentru că am şi alte priorităţi. Dacă se pierde un meci nu e capăt de ţară, nimeni nu moare. Important e ca Sofia să fie sănătoasă. Nu e o relaxare, ci un alt punct de vedere.

