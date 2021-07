Novak Djokovici, pentru a şaptea oară în finală la Wimbledon. Îl va întâlni pe italianul Matteo Berrettini

Djokovici s-a impus în penultimul act, scor 7-6 (3), 7-5,7-5, după două ore şi 44 de minute de joc.







În finală, Djokovici îl va întâlni pe italianul Matteo Berrettini, locul 9 mondial şi favorit 7, aflat în premieră în ultimul act la un grand slam.





Novak Djokovici este deţinătorul trofeului la Wimbledon şi are în palmares cinci titluri la All England Club. El are acum 20 victorii consecutive la Wimbledon.