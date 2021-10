Liga bătaii de joc: Cum e pusă în pericol sănătatea sportivilor de nişte oameni ahiaţi după bani VIDEO

Într-o perioadă în care calendarul internaţional e, pur şi simplu, sufocat, forul european a avut „geniala“ idee de a înfiinţa Liga Naţiunilor, în 2018.

Pe scurt, această întrecere a împărţit cele 55 de naţionale afiliate în patru divizii, A, B, C şi D. Cele din prima categorie se luptă pentru trofeu, iar celelalte atacă promovarea într-o serie superioară. De asemenea, ca să aibă o miză suplimentară, Liga Naţiunilor oferă şansa calificării la turneele finale de Euro şi de Cupa Mondială.

Aleksander Čeferin (53 de ani), preşedinte UEFA

Ca să închidă gura contestatarilor acestei competiţii, care a luat locul amicalelor, UEFA a pus la bătaie nişte premii generoase. Actuala ediţie a avut un buget de 100 de milioane de euro! Astfel, campioana Franţa va încasa aproximativ 20 de milioane de euro pentru triumful de duminică seară şi pentru parcursul de până în ultimul act. Iată sumele acordate pentru clasările 1-4:

*Câştigătoarea finalei: 14 milioane de euro

*Finalista: 9 milioane de euro

*Locul 3: 8 milioane de euro

*Locul 4: 7 milioane de euro

Aud acum că vor să pună Campionatul European şi Cupa Mondială în fiecare an. Când ne vom odihni? Niciodată! Nu suntem roboţi. Nimănui nu-i pasă de noi. Thibaut Courtois internaţional belgian

Courtois, furios

În ciuda acestor sume mari, Liga Naţiunilor e o competiţie care, mai degrabă, încurcă naţionalele din Divizia A, cu vedete care joacă pe bandă la nivel de club şi care numai de o asemenea întrecere n-aveau timp. Mai ales că, în această perioadă, fazele finale ale Ligii Naţiunilor au fost programate ca nuca-n perete, în mijlocul preliminariilor pentru Mondialul din 2022!

De aceea, e de înţeles de ce, duminică seară, după meciul pentru locul 3, câştigat de Italia în faţa Belgiei, portarul Thibaut Courtois (29 de ani), integralist în echipa învinşilor, a luat foc.

„Ei (n.r. - cei de la UEFA) nu se gândesc la jucători, ei se gândesc doar la buzunarele lor... Finala mică n-a fost un meci decât pentru bani, să fim sinceri. Noi am jucat acest meci, întrucât pentru UEFA înseamnă bani în plus. Pentru noi a fost un meci bun, pentru că am jucat cu Italia. Dar uitaţi-vă la toate schimbările pe care cele două echipe le-au efectuat pentru acest meci. Dacă Belgia sau Italia erau în finală, n-ar fi existat atâtea schimbări. Acest lucru demonstrează că noi jucăm mult prea multe meciuri. Anul viitor, avem o Cupă Mondială în noiembrie şi va trebui să jucăm, din nou, până la finele lunii iunie. Probabil ne vom accidenta! Nimănui nu-i pasă de jucători. Ei (n.r. - oficialii UEFA) sunt nervoşi pentru că unele cluburi vor Super Liga, dar lor nu le pasă de jucători, le pasă doar de buzunarele lor“, a tunat internaţionalul belgian.

Liga Naţiunilor, 2020-2021, fazele finale

Semifinale

*6 octombrie (Milano): Italia - Spania 1-2

*7 octombrie (Torino): Belgia - Franţa 2-3

Finala mică

*10 octombrie (Torino): Italia - Belgia 2-1

Finala

*10 octombrie (Milano): Spania - Franţa 1-2

Klopp: „Cea mai inutilă competiţie inventată vreodată!“ Thibaut Courtois nu e primul nume mare care atacă virulent Liga Naţiunilor. În 2018, în anul în care a apărut această competiţie, Jurgen Klopp (antrenor Liverpool) a distrus proiectul UEFA, în câteva fraze. „Din păcate, acum jucătorii vor pleca la echipele naţionale pentru a juca în Liga Naţiunilor, cea mai inutilă competiţie din lumea fotbalului! Şi apoi vom spera ca ei să se întoarcă sănătoşi pentru a juca în aceste competiţii uşoare, cum sunt Premier League, Liga Campionilor şi Cupa Angliei. Iar dacă suni selecţionerul oricărei echipe naţionale şi îl întrebi dacă poate renunţa la un fotbalist sau altul pentru a-l odihni, imediat îţi răspunde: «Şi eu sunt sub presiune, fiindcă acum se joacă Liga Naţiunilor!». Nu ştiu exact ce poţi câştiga cu acest turneu, însă, din ce am înţeles, sunt nişte finale, cândva. Cam atât!“, a spus, ironic, neamţul de 54 de ani.

