Karim Benzema ar putea luat tot: Liga Campionilor, titlul de golgheter al Ligii şi Balonul de Aur

Cea mai mare surpriză a primelor două sferturi de finală ale Ligii Campionilor a fost eliminarea lui Bayern München de Villarreal, spaniolii venind dintr-un oraş de aproape 60.000 de locuitori, o localitate puţin mai mare decât Oneştiul.

„Submarinul galben” a făcut 1-1 pe Allianz Arena, după ce se impusese în tur cu 1-0, şi a ajuns astfel pentru a doua oară în penultimul act al Ligii Campionilor după isprava din 2006. Bayern a rămas cu un gust amar, dar şi cu faptul că, cel puţin până în acest moment, are cel mai bun marcator al acestei ediţii de Ligă, pe Robert Lewandowski, care a ajuns la borna 13. „Este un sezon ratat”, a comentat antrenorul nemţilor, Julian Nagelsmann, care în plus mai are o problemă, vedeta sa din atac fiind aproape de a semna un contract cu Barcelona.

Lewandowski se lupta însă cu Karim Benzema pentru titlul de cel mai bun marcator din Ligă. Ambii au înscris în ultima partidă, avansul avut de polonez înainte de sferturile de finală fiind conservat. Totuşi, doar atacantul lui Real continuă competiţia, după ce fotbaliştii din capitala Spaniei au trecut de deţinătoarea trofeului, Chelsea. Englezii au condus-o pe Real cu 3-0, apoi cu 3-1 după 90 de minute, dar au greşit în prelungiri, atunci când francezul a marcat pentru 2-3 şi şi-a dus echipa în semifinale. „Big Ben” a ajuns astfel la 12 goluri în Ligă în acest sezon, şi ar putea trece de Lewandowski, ţinând cont că mai are de evoluat cel puţin două meciuri în cea mai puternică competiţie din Europa.





Favorit la Balonul de Aur?





Parcursul foarte bun avut de Real în acest sezon, dar şi evoluţiile magnifice ale lui Karim Benzema s-ar putea să-i aducă acestuia Balonul de Aur. Cel puţin, spaniolii par siguri de asta. „Majoritatea presupuşilor săi rivali sunt în afara cursei: Messi şi Mbappé au căzut în faţa Realului pe Bernabeu cu un hattrick de la Karim, Cristiano Ronaldo a pierdut cu Atlético, Haaland este afară. Şi ultimul care se alătură clubului este Robert Lewandowski, după ce Bayern a pierdut în sferturile de finală cu Villarreal”, exultă ibericii.

Francezul ar putea deveni astfel al cincilea jucător din Hexagon care primeşte acest trofeu după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) şi Zinedine Zidane (1998).





82 de goluri a înscris de-a lungul carierei Karim Benzema în Liga Campionilor, fiind al patrulea în topul celor mai buni marcatori după Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (125) şi Robert Lewandowski (85)