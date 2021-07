JO 2020 Tokyo: O fată de doar 12 ani a debutat în competiţie, primind aplauzele rivalelor

Revenind la JO 2020, lumea sportului şi-a amintit de Beatrice Huştiu, deoarece o sportivă din Siria, în vârstă de doar 12 ani, s-a apropiat foarte mult de recordul româncei, care stă în picioare de 53 de ani.

Vorbim despre jucătoarea de tenis de masă, Hend Zaza. Care la 12 ani şi 203 zile a concurat, la Tokyo. Sirianca a fost învinsă, în primul tur, de Liu Jia (Austria), în vârstă de 39 de ani, care are un copil de 10 ani. Chiar şi aşa însă, simpla participare a lui Hend Zaza la JO 2020 a transformat-o într-o vedetă a acestei ediţii.

12-year old Syrian table tennis player Hend Zaza, the youngest Olympian at the Tokyo Games, hugs and takes a selfie with Austria’s Liu Jia, who is 39 and won their opening match: pic.twitter.com/zrzUezNnSS