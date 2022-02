Irina Begu, fericită că a trecut de Petra Kvitova, la Sankt Petersburg. Ce a declarat sportiva la finalul meciului

Irina Begu a ajun în premieră în sferturile de finală de la Sankt Petersburg, fiind şi la prima victorie împotriva Petrei Kvitova (31 de ani), ele mai întâlnindu-se până acum de şase ori. Meciul a durat o oră şi zece minute, Irina Begu cedând o singură dată serviciul şi reuşind cinci break-uri. În turul următor, Irina Begu va juca cu cehoaicei Tereza Martincova (27 de ani, 42 WTA). "Evident, este mereu greu să joci împotriva Petrei, este o mare campioană. O respect foarte mult pentru ce a realizat în carieră. Cred că am jucat bine, solid, am făcut ce a trebuit şi sunt mulţumită pentru această victorie. Am avut timp suficient să mă adaptez la Sankt Petersburg, am venit aici cu câteva zile înainte de start, am putut să mă antrenez. Am mai jucat de două ori aici şi mă simt bine mereu", a spus Irina Begu, conform Digi Sport, la finalul meciului.