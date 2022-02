Irina Begu, despre spectacolul din sferturile de finală: „Am jucat agresiv încă din start”

Begu a devenit prima jucătoare de tenis din România care a ajuns vreodată în semifinalele turneului WTA 500 de la Sankt Petersburg, Rusia, după ce trecut clar de Tereza Martincova.

La interviul de la final, românca a spus că a plănuit să aibă un joc foarte agresiv încă din primul game. "Am jucat foarte agresiv încă de la început, am fost foarte concentrată şi calmă. Am servit foarte bine astăzi şi cred că toţi aceşti factori m-au ajutat. Am încercat să imprim şi mult efect mingii şi în final sunt mulţumită de rezultat", a declarat, pentru Digi Sport, Begu.