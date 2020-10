Iga Swiatek are lumea tenisului la picioare! Ce recorduri a bifat noua campioană de la Roland Garros

La Roland Garros, Iga Swiatek, aflată înaintea începerii turneului pe locul 54 WTA, nu a cedat niciun set şi a pierdut doar 28 de game-uri tot turneul. Şi asta în ciuda faptului că a avut un traseu foarte complicat, de-a lungul căruia a eliminat favorita 1 a turneului, Simona Halep, pe finalista de anul trecut, Marketa Vondrousova, şi, în finală, pe deţinătoarea titlului de la Australian Open, Sofia Kenin,

Iga nu a pierdut vremea nici în finala competiţiei, sâmbătă, cu Sofia Kenin (6 WTA), de care s-a debarasat repede, scor 6-4, 6-1, într-o oră şi 24 de minute. În primul set, chiar dacă a fost relativ echilibrat, a fost evident că jucătoarea din SUA nu o va putea pune în reală dificultate pe mult mai tânăra sa adversară. La 2-1 în setul secund, Sofia Kenin a cerut intervenţia medicului pentru o problemă la piciorul stâng, iar la revenirea de la vestiare a făcut un simplu act de prezenţă.

"L-am văzut pe Rafael Nadal câştigând aici şi mi se pare o nebunie că am reuşit să câştig şi eu. Sunt fericită. E incredibil ce-am reuşit! Acum doi ani câştigam la junioare, iar acum sunt campioană la senioare. Am vrut să joc un tenis agresiv, ca în tururile anterioare, şi să îmi păstrez luciditatea. Nu stiu ce-a făcut diferenţa, dar am câştigat şi asta e tot ce contează", a încercat Iga să explice secretul succesului de la Paris, imediat după meci.

Tânăra poloneză a devenit prima jucătoare din istorie, din era Open, care a câştigat la Roland Garros deşi nu a fost cap de serie la tragerea la sorţi. Performanţa ei este cu atât mai remarcabilă cu cât sportiva de 19 ani nu avusese până acum niciun rezultat notabil la turneele de Grand Slam, cel mai bun rezultat reuşit la nivel de seniori fiind prezenţa în turul patru la Australian Open, la începutul acestui an. Triumful din weekend o plasează alături de Ostapenko (2017), Osaka (2018), Andreescu (2019) şi Kenin (2020), singurele tenismene care câştigaseră un turneu major fără ca înainte să atingă nici măcar sferturile de finală ale unei asemenea competiţii.

De asemena, Iga Swiatek a devenit şi cea mai tânără campioană de la Paris după 1992, de la titlul câştigat de Monica Seles, şi prima jucătoare care câştigă Roland-Garros fără să piardă set, de la Justine Henin în 2007.

În urma câştigării Roland Garros, Swiatek a făcut un salt de 37 de locuri în topul mondial, până pe poziţia 17.

Câştigătoarea French Open a primit un premiu de 1,6 milioane de euro şi 2.000 de puncte WTA, iar învinsa din finală, 850.000 euro şi 1.300 de puncte WTA.

Iga Swaitek, traseul de la Roland Garros

Finală: Sofia Kenin (SUA) 6-4, 6-1

Semifinale: Podoroska (Arg) 6-2, 6-1

Sferturi: Trevisan (Ita) 6-3, 6-1

Optimi: Halep (Rom) 6-1, 6-2

Turul 3: Bouchard (Can) 6-3, 6-2

Turul 2: Hsieh S-W. (Tpe) 6-1, 6-4

Turul 1: Vondrousova (Ceh) 6-1, 6-2

Top 10 WTA începând de azi:

1. Ashleigh Barty 8717

2. Simona Halep 7255

3. Naomi Osaka 5780

4. Sofia Kenin (+2) 5760

5. Elina Svitolina 5260

6. Karolina Pliskova (-2) 5205

7. Bianca Andreescu 4555

8. Petra Kvitova (+3) 4516

9. Kiki Bertens (-1) 4505

10. Serena Williams (-1) 4080