Ianis Hagi, gol şi pasă de gol pentru Glasgow Rangers! Românul este lăudat în presa scoţiană VIDEO

Ianis Hagi a marcat un gol şi a oferit o pasă decisivă pentru Glasgow Rangers în meciul câştigat, vineri seara, scor 5-0, în Cupa Scoţiei, în faţa echipei din liga secundă Dunfermline Athletic.

Hagi a prins echipa de start a lui Steven Gerrard şi a rămas pe teren până în mintul 70, după ieşirea sa tabela rămânând nemodificată. Ianis a marcat al treilea gol pentru Rangers, în minutul 19, cu o lovitură de cap din marginea careului mic. Doar două minute mai devreme, românul contribuise decisvi la a doua reuşită a aechipei sale, după ce l-a lansat în adâncime pe Scott Wright, care şi-a întors adversarul direct şi a înscris.

Celelalte goluri au fost marcate de Lundstram '3 şi Roofe '33, '58.

A fost al doilea gol reuşit de Ianis în acest sezon, după cel din partida cu Livingston.

