Halep la Toronto. Ce spune fostul lider mondial înaintea debutului la Rogers Cup

Halep va întâlni învingătoarea dintre Kristina Mladenovici şi o jucătoare venită din calificări. Îniantea debutului la Toronto, Simona a vorbit la Digisport despre cum se simte în acest moment:

Am fost în vacanţă, ceea ce mi-a prins foarte bine. M-am odihnit, m-am relaxat şi m-am reîncărcat. Au fost peste două săptămâni în care nu am pus mâna pe rachetă. Am vrut să mă rup de tot ce a fost înainte. Acum, o iau de la capăt pentru că urmează o perioadă importantă.

Senzaţiile sunt ciudate, pentru că nu m-am antrenat în ultima vreme. Pot să spun că ritmul nu este încă acolo. Dar mă simt bine pe teren, mă simt cu poftă de joc. Dar va fi greu prima săptămână să îmi găsesc ritmul.

Este o împlinire şi mai mare, câştigând Wimbledon, cel mai frumos şi cel mai tare turneu din tenis. Munca va continua şi îmi voi face la fel programul. Impactul a fost mult mai mare decât la Roland Garros. Oamenii au avut trăiri frumoase şi s-au bucurat pentru mine.

