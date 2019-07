Halep, un „robot“, Serena, o adevărată forţă a naturii: Două cifre care spun totul despre jocul celor două sportive

O asemenea răsturnare de scor a fost posibilă datorită unui efort fizic uriaş. Concret, în primul set, Halep a alergat 1,8 kilometri pe teren, în condiţiile în care, într-o altă partidă din sferturi, S. Williams – Riske, întinsă pe trei seturi, Serena a alergat 1,7 kilometri pe toată durata jocului!





„Dacă se făcea 5-1 cu Zhang, cred că setul era pierdut. Eu jucasem bine şi până atunci, chiar dacă era 4-1 pentru Zhang, dar abordasem tactica greşită. Mă bucur că am revenit, pentru că am câştigat mult la nivelul încrederii. Mi-am dat seama că am puterea necesară să revin de la orice scor. Am fost puternică mental, dar am schimbat şi tactica: am jucat mai sus şi cu mai mult efect, pentru că îi plăcea foarte mult să joc drept“, a spus Halep după victoria dramatică din sferturi.





Wimbledon 2019, semifinale, joi

Halep (7 WTA) - Svitolina (8 WTA)

S. Williams (10 WTA) - Strycova (54 WTA)





Ca să ajungă în semifinala turneului de la Wimbledon, Simona Halep a întors-o pe Shuai Zhang (50 WTA) de la 4-1 pentru chinezoaică în primul set!

