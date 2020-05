Halep, între retragere şi Grand Slam-ul #3. „Şase ani, eu am fost în carantină totală! Voi trage pe dreapta când...“

Din cauza pandemiei de coronavirus, Simona Halep va rata în acest an întâlnirea cu fanii români, după ce Sports Festival, de la Cluj, a fost anulat. Deţinătoarea titlului de la Wimbledon, în prezent pe locul doi în clasamentul mondial, nu ştie când va putea reveni în competiţii în 2020, având în vedere faptul că tenisul nu a fixat, încă, o dată clară pentru reluarea circuitelor. Halep a anunţat că nu vrea să mai joace tenis dacă va aluneca în clasament şi va părăsi Top 10-ul. În prezent, constănţeanca se poate lăuda cu cea mai lungă şedere neîntreruptă în actualul Top 10 WTA (începând cu 27 ianuarie 2014).

Ce a declarat Simona Halep la BT Talks:

* Am obosit, au fost ani grei. M-am gândit şi la retragere, dar încă mai pot mult. Sunt motivată să merg înainte pentru al treilea Grand Slam. Atunci când voi ieşi din Top 10 cred că voi trage pe dreapta. Dar, mai am doi-trei ani, iar eu zic că mai pot să joc.

* Tata îmi spune mereu: „De ce mai ai emoţii, ţie acum ar trebui să îţi placă tenisul?!“ I-am răspuns: „Nu pot să stau să îmi placă tenisul la 5-5 în decisiv şi să nu sparg racheta!“

* Am învăţat enorm din izolarea de două luni. Mi-am dat seama că în ultimii şase ani, eu am fost efectiv în carantină totală. Mi-am dat seama că trebuie să schimb câte ceva în viaţa mea, ca să mă dezvolt şi pe partea emoţională şi personală. Faptul că am stat în carantină şase ani m-a ajutat să ajung numărul unu mondial. Dar acum, ca să fiu fericită în viaţă şi fără tenis, încerc încet-încet să mai simt şi altceva, să mai văd şi altceva. Dar felul meu de a fi îmi spune la 10 seara să fiu acasă pentru că a doua zi dimineaţă am antrenament. Nu pot să mă desprind total, dar am progresat un pic. Şi sunt mândră!