Halep, rămasă cu gura căscată în cazul lui Djokovici: „Am fost şocată!“. Cum a comentat incidentul

Novak Djokovici a avut un US Open de coşmar

Novak Djokovici (1 ATP) n-ar fi fost atât de mediatizat, nici dacă ar fi câştigat trofeul la US Open 2020!

Descalificarea sa în optimi, după ce mingea trimisă de el a lovit-o în gât pe Laura Clark, femeia care arbitra la linie, e un subiect încă fierbinte. Şi comentat, pe rând, de jucătorii care au absentat la Flushing Meadows şi care acum apar în faţa jurnaliştilor, la turneul de la Roma. După Rafael Nadal (2 ATP), potrivit Eurosport, acum i-a venit rândul Simonei Halep să vorbească despre Nole.

Ce a spus Simona Halep?

*Desigur că am urmărit tot ce s-a întâmplat. Am fost şocată. Chiar trebuie să fim foarte atenţi pentru că există oameni în jurul nostru. Nu trebuie să reacţionăm prea rău în meci. Până la urmă, e doar un meci de tenis. Dar da, n-a fost frumos pentru nimeni ce s-a întâmplat în meciul de la US Open.