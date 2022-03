Halep, privită cu neîncredere înainte de Indian Wells: Legendara Navratilova a spus ce îi lipseşte

De aceea, acum, când a analizat tabloul de la Indian Wells (competiţie de categoria WTA 1000 la care participă nouă dintre primele zece jucătoare ale lumii), legendara Martina Navratilova s-a referit şi la Simona Halep, dar n-a plasat-o printre favorite.

„Dacă Halep ne-a obişnuit să fie constantă în trecut, acum nu mai e. Ar trebui să aibă o şansă în plus la Indian Wells, faţă de Miami, pentru că terenurile sunt mai lente, dar jocul ei e lipsit de consistenţă în ultima perioadă. Are loviturile, dar se luptă pentru a găsi modalitatea de a fi mai agresivă. Are, în continuare, mari dubii când şi dacă vine la fileu. În cazul în care nu-i iese planul agresiv, revine la «setările» iniţiale, de a juca în defensivă“, a fost analiza lui Navratilova - foto (65 de ani), o legendă vie a tenisului, cu 18 titluri majore, la simplu.

Potrivit Eurosport , cehoaica a şi indicat cine sunt principalele favorite, la Indian Wells: „Campioana de anul trecut, Paula Badosa, adoră să joace pe terenurile de acest gen, i se potrivesc perfect. Muguruza poate fi un real pericol, poate produce surpriza, în timp ce Swiatek are un joc extrem de solid“.