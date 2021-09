Halep, primele explicaţii după eşecul de la US Open: Ce s-a întâmplat în duelul cu Svitolina

Simona Halep a părăsit ultimul Grand Slam al anului, după un duel cu Elina Svitolina (Ucraina, 26 de ani, 5 WTA) în care adversara şi-a arătat superioritatea în momentele cheie, după cum „Adevărul“ a explicat aici.

La scurt timp după ce şi-a încheiat parcursul la US Open 2021, având totuşi şi motive de satisfacţie, constănţeanca de 29 de ani a venit la o conferinţă de presă, declaraţiile ei fiind redate de Eurosport , postul care transmite US Open.

Ce a spus Simona Halep?

*Nu-mi place niciodată să joc cu Elina Svitolina, meciurile sunt grele, sunt ciudate contra ei, am revenit eu, a revenit apoi ea la unele meciuri. Trebuie să stai concentrată la fiecare punct şi să alergi mult, să munceşti, e muncă brută la partidele cu ea. A fost un meci greu. Ea a jucat foarte constant, n-a ratat mult, a fost puternică pe picioare, a alergat mult, aşa că toată admiraţia pentru ea.

*Cât despre mine, am fost un pic stresată şi tensionată înainte de meci pentru că ştiam că va fi unul dificil. Eram şi un pic obosită după cele trei partide aici. Per total, am făcut o treabă bună aici. Sunt optimistă pentru că am putut evolua fără dureri.

*Acum mă voi odihni puţin şi voi reflecta la ce trebuia să fac mai bine în acest meci. Era normal ca ea să aibă prima şansă pentru că a adunat mai multe meciuri în acest sezon şi mai multă încredere.

*O să merg acasă, o să mă odihnesc şi, în funcţie de cum îmi voi simţi corpul pentru că e uzat, voi decide ce se va întâmpla. Trebuie să vorbesc cu doctorii mei şi apoi voi vedea dacă voi mai participa (n.r. - în turnee), îmi doresc să mai joc, să adun turnee şi meciuri, dar vreau şi să mă protejez. Dacă trebuie să o iau mai uşor, aşa voi face.