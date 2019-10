Halep, mai motivată ca niciodată: Simona le-a mărturisit jurnaliştilor ce îşi doreşte enorm la Shenzhen

Ajunsă în faţa jurnaliştilor după eşecul cu Elina Svitolina (8 WTA), „Simo“ a admis că îşi doreşte foarte mult prezenţa în semifinale, mai ales că, în 2015, 2016 şi 2017, a părăsit Turneul Campioanelor după faza grupelor.

Practic, singura dată când constănţeanca a ieşit din grupe a fost în 2014, la prima participare, atunci când a şi jucat finala, pierdută însă în faţa Serenei Williams.

„Vreau neapărat să câştig (n.r. meciul cu Pliskova), obiectivul principal e calificarea în semifinale. Am deja 4 ani fără să ies din grupe. Dar vom vedea. Am speranţe că mă voi recupera, în acest moment sunt puţin obosită, şi am speranţe că voi juca mai bine decât astăzi“, a spus Halep.

Aceasta s-a plâns de terenul pe care se joacă meciurile de la WTA Finals 2019: „Am simţit că nu pot termina punctele. Acest teren nu e grozav pentru mine, pentru jocul meu. E prea moale. Chiar dacă loveşti puternic, şi cred că am lovit bine astăzi (n.r. – cu Svitolina), n-am putut să schimb prea mult direcţia pe teren. Am fost puţin frustrată din cauza asta. Am obosit şi pentru că nu m-am antrenat prea mult. Dar Elina a jucat bine. N-a ratat nimic, iubeşte să joace aici, e stilul ei. A fost un meci bun pentru amândouă, cred eu, dar ea s-a descurcat mai bine, de-asta a câştigat. Nu sunt dezamăgită. Mi-am făcut jocul, dar asta nu m-a ajutat să şi câştig“.

În ciuda jocului mai puţin reuşit, atât cu Andreescu, cât şi cu Svitolina, „Simo“ a văzut jumătatea plină a paharului, după o perioadă în care a avut probleme medicale. „Eu joc pentru fiecare moment, pentru prezent. Nu mă gândesc la ce a fost acum câteva săptămâni, luni. M-am accidentat, deci n-a fost vina mea. Am făcut totul bine, dar s-a întâmplat. Acum sunt fericită că spatele meu e OK. Pot lupta până la final fără durere“, a adăugat Halep.

A fost un meci extrem de dificil, ambele am urmărit mingile, au fost schimburi lungi. Am jucat foarte bine, am stat bine în defensivă şi sunt mulţumită de acest lucru. Elina Svitolina 8 WTA

Grupa Violet





Miercuri





Halep (5 WTA) – Svitolina (8 WTA)

5-7, 3-6





Andreescu (4 WTA) – Pliskova (2 WTA)

3-6, abandon Andreescu





Vineri





Kenin (12 WTA) – Svitolina (8 WTA)



Ora 12.30, Digi Sport







Halep (5 WTA) – Pliskova (2 WTA)



Nu mai devreme de ora 14.00, Digi Sport





Clasament

Nume Victorii Setaveraj Gameaveraj Puncte

1. Svitolina 2 4-0 26-18 2

2. Pliskova 1 2-2 16-16 1

3. Halep 1 2-3 24-28 1

4. Andreescu 0 1-4 18-22 0





Grupa Roşie





Marţi





Bertens (10 WTA) – Barty (1 WTA)

3-6, 6-3, 6-4





Kvitova (6 WTA) – Bencic (7 WTA)

3-6, 6-1, 4-5





Joi





Barty (1 WTA) – Kvitova (6 WTA)

Ora 12.30, Digi Sport





Bertens (10 WTA) – Bencic (7 WTA)

Nu mai devreme de ora 14.00, Digi Sport





Clasament

Nume Victorii Setaveraj Gameaveraj Puncte

1. Barty 1 3-3 30-25 1

2. Bencic 1 3-3 23-30 1

3. Bertens 1 2-1 15-13 1

Osaka 1 2-1 17-16 1

4. Kvitova 0 2-4 29-30 0