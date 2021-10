Halep o ia de jos, dar ţinteşte sus: Decizia luată de Simona ca să-şi relanseze cariera

Simona Halep (30 de ani) e de admirat pentru longevitatea ei incredibilă, în elita tenisului feminin. O singură statistică spune totul: până să iasă din Top 10, în acest an, ea a rezistat peste 7 ani şi jumătate, în această zonă a clasamentului!

Vorbim despre o performanţă fabuloasă, în condiţiile în care, în tenisul feminin, fluctuaţiile de formă sunt foarte mari. De altfel, în ultimii ani, au tot apărut jucătoare care au făcut furori, timp de câteva săpătămâni sau luni, pentru ca apoi să aibă o cădere drastică. Bianca Andreescu (22 WTA acum), Jelena Ostapenko (30 WTA) sau Sloane Stephens (63 WTA) sunt doar câteva exemple, în acest sens.

Halep, în schimb, şi-a început ascensiunea în circuitul WTA, în 2013, şi, în următorii şapte ani, niciodată n-a încheiat anul mai jos de locul 4 mondial! Mai mult, în 2017 şi 2018, „Simo“ a fost lider mondial în ierarhia publicată la sfârşitul stagiunii. Prăbuşirea Simonei a început, din păcate, din cauza problemelor sale medicale. În acest sezon, constănţeanca a avut o perioadă de trei luni, între 12 mai şi 12 august, în care n-a jucat nicăieri. Vorbim despre cea mai importantă parte a sezonului, pentru că a inclus Roland Garros, Wimbledon şi Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Între timp, Halep a scăpat de problemele medicale, însă se confruntă cu o altă realitate dură: în marile întreceri, cum au fost US Open şi Indian Wells, ea n-a fost în stare să câştige mai mult de trei partide. Şi, având în vedere că, pentru a rezolva o problemă, mai întâi, trebuie să admiţi că ea există, „Simo“ a recunoscut că are nevoie de cât mai multe partide, pentru a-şi recapăta forma sportivă. Pentru a „simţi“, din nou, jocul, cum se spune.

Pornind de aici, Halep a trecut la treabă! A optat pentru a juca cât mai mult pe acest final de sezon, scurtând perioada de odihnă, înainte de startul următoarei stagiuni. Practic, Simona a luat-o de jos, ceea ce se vede în calendarul ei competiţional.

Spre deosebire de anii trecuţi, constănţeanca a început să înşire acum turneele mici, de categoria WTA 250 şi WTA 500. A fost, mai întâi, Kremlin Cup, iar de astăzi, începe Transylvania Open pentru Halep. Cu un meci cu Gabriela Ruse (85 WTA), în turul I.

Înainte de a intra pe teren, la Cluj, fostul lider WTA a mai făcut un anunţ: după Transylvania Open, se va duce în Austria, la Linz, mai precis. Pentru încă o întrecere de categoria WTA 250: „Upper Austria Ladies Linz“. Competiţia se va desfăşura, în perioada 6-12 noiembrie, pe hard, şi va pune la bătaie premii totale de 235.238 de dolari.

„Tot ce vine acum e un bonus“

Halep a şi explicat, în faţa jurnaliştilor, de ce prelungeşte acest sezon. „Pentru mine, a fost un an greu, cu multe accidentări, n-am jucat 4-5 luni. Tot ce vine e un bonus, n-am nicio aşteptare. Vreau doar să pun în practică ceea ce am hotărât cu antrenorii şi să mă bucur de tenis. Am început anul cu mari dureri şi acum mă bucur că sunt sănătoasă să joc. Vreau doar să mă bucur de ce se întâmplă anul acesta. Cu oricine joc e foarte greu acum, mai ales că vin după o accidentare foarte lungă, cum n-am mai avut până acum“, a spus Simona.

Aceasta a prefaţat şi duelul cu Gabriela Ruse, care, la 23 de ani, a intrat, în premieră, în Top 100 mondial, ocupând acum locul 85.

„Gabi (n.r. - Ruse) e o jucătoare foarte bună, de multe ori i-am spus că joacă foarte bine, e solidă, puternică. Anul acesta, a confirmat asta, urcând în Top 100, e o performanţă când eşti la început. O să fie un meci bun, sper să mă simt bine fizic, să fiu aptă 100%, să dau tot ce am mai bun. Îmi doresc să facem un meci frumos“, a afirmat Halep.

Constănţeanca s-a arătat dezamăgită de faptul că, după noile restricţii, Transylvania Open se joacă în faţa unor tribune goale, accesul fiind restricţionat inclusiv pentru cei care deţin Certificatul Verde.

„E o sală superbă, mereu mi-a plăcut să joc aici (n.r. - la Cluj), condiţiile sunt foarte, foarte bune. Mă simt bine, m-am antrenat bine. Îmi doream foarte mult să văd oamenii din Cluj şi din restul ţării. Mereu mi-a plăcut publicul de la Cluj, are o energie frumoasă şi, cu siguranţă, e o veste tristă pentru sportive (n.r. - că se joacă fără public). Eu sunt pentru sănătate şi regulile de protecţie, nu ştiu dacă s-a luat decizia corectă, nu sunt în măsură să comentez acest lucru. Pot să spun că îmi pare rău că nu-i avem pe suporteri în tribună“, a recunoscut Halep.