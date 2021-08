Gigi Becali vinde la preţ redus: Moruţan, la Galatasaray! Cât va încasa FCSB în contul afacerii

Acum trei săptămâni, Gigi Becali cerea zece milioane de euro pentru a-l lăsa pe Olimpiu Moruţan (22 de ani), la Galatasaray. A fost momentul în care turcii s-au ridicat de la masa negocierilor şi au fugit, măncând pământul, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Disperat, în condiţiile în care veniturile clubului au scăzut drastic, după cum „Adevărul“ a arătat aici, patronul FCSB a fost obligat să-şi reducă pretenţiile pentru Moruţan. Adică, să le înjumătăţească! Pentru că, potrivit „Fanatik“ , mutarea s-a făcut, astăzi, contra sumei de 4,2 milioane de euro. Dacă Galatasaray va ajunge în grupele Ligii Europa, atunci va mai plăti 1,5 milioane de euro FCSB-ului pentru Moruţan. În play-off, formaţia turcă a remizat cu Randers (Danemarca), scor 1-1, în deplasare. Returul e programat pentru diseară (ora 21.45), la Istanbul. Şi va fi unul pe care Gigi Becali îl va aştepta cu sufletul la gură.

Până să vadă dacă Galatasaray prinde sau nu grupele Ligii Europa, latifundiarul a confirmat trecerea lui Moruţan, la formaţia din Istanbul.

Ce a spus Gigi Becali?

*Da, l-am vândut pe Moruţan la Galatasaray. Suma e de 5,7 milioane de euro. 4,2 milioane de euro vor plăti acum pe el, plus 1,5 milioane de euro, dacă se califică în grupele Europa League. Dar Galatasaray se va califica în grupele Europa League şi asta va fi suma. Eu sunt mulţumit.





*Eu aveam deja 7 milioane ofertă pentru el (n.r. - la începutul lunii). Am fost încăpăţânat şi am cerut 10, dar dacă a jucat slab alea trei meciuri, vă daţi seama. Am cedat şi am ajuns la 5,7 milioane. M-am enervat şi gata. M-am supărat şi d-aia l-am şi dat.