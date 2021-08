Gigi Becali s-a umplut de bani: Patronul FCSB, dat de gol la televizor după o afacere profitabilă

FCSB e o afacere cu două obiective clare pentru Gigi Becali: vânzarea de jucători pe bani mulţi şi încasarea sumelor de la UEFA prin participarea în grupele competiţiilor europene.

Ambele ţinte au fost ratate, în ultima perioadă, iar din această cauză falimentul bate la uşă, după cum „Adevărul“ a demonstrat aici, cu cifre.

Cu o precizare: Gigi Becali a spus, în mod repetat, că nu e dispus să-şi investească averea familiei în fotbal! Altfel spus, latifundiarul redirecţionează o mică parte din sumele câştigate din fotbal spre FCSB. Iar situaţia materială a omului de afaceri e una excelentă, la această oră, datorită implicării sale în vânzarea de terenuri. Adică, activitatea care l-a propulsat printre cei mai bogaţi oameni din România. Această dezvăluire a fost făcută, astăzi, de Dumitru Dragomir, fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, în cadrul unei intervenţii, la Pro X.

Ce a spus Dumitru Dragomir?

*Gigi poate ţine echipa (n.r. - FCSB) 20 de ani. A vândut acum un teren, cât vezi cu ochii. Am cumpărat şi eu o părticică de acolo. A vândut unei societăţi comerciale importante. N-are nimeni banii lui, credeţi-mă că ştiu ce spun. La banii pe care-i are ăsta.... Nu are nimeni atâta avere în ţara asta. Eu spun din cunoştinţă de cauză.