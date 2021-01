Gică Popescu, dezvăluiri din culisele demiterii lui Ruben de la Barrera: "Lucrurile arătau foarte rău"

Ruben de la Barrera, 35 de ani, a venit în vară la gruparea de la malul mării, dar a fost demis după doar 3 luni, moment în care Viitorul era pe loc de play-out şi tocmai fusese eliminată din Cupa României.

Într-o declaraţie făcută pentru Telekom Sport, Gică Popescu a motivat îndepărtarea spaniolului prin prisma rezultatelor dezamăgitoare, dar şi din cauza unei comunicari deficitare cu acesta.

„Când l-am ales pe Ruben a fost o compatibilitate de viziune fotbalistică. Gică a implementat sistemul Ajax, Barcelona, care a funcţionat când a fost la cârma echipei. Nu ne-am băgat peste Ruben. Îl mai întrebam, sporadic, dacă mai are nevoie de ceva. Nu a ştiut să profite de prezenţa noastră, de prezenţa lui Gică, cel care era acolo. Nu i-a dat un telefon lui Gică să-l întrebe. A luat nişte decizii normale, dar în timpul meciurilor era pe dos. Când am luat hotărârea, am luat cifrele de la InStat şi ne-am speriat. Lucrurile arătau foarte rău şi am luat decizia ca lucrurile să n-o ia la vale mai rău. Căzusem la posesie, la atacuri, ne îndepărtasem de la folosofie. Noi am fost foarte bine intenţionaţi”, a spus Gică Popescu

Preşedintele clubului a mai declarat că înlocuitorul lui Barrera, Mircea Rednic, a venit la dorinţa lui Gheorghe Hagi "Mircea Rednic a fost propunerea lui Gică Hagi. Partea tehnică e a lui Gică, ne consultăm, dar decizia în numirea antrenorilor îi aparţine. Am fost de acord, pentru că îl ştiam pe Mircea. Mereu, echipa care l-a surprins tactic a fost condusă de Mircea. Suntem convinşi că va reuşi", a mai spus Gică Popescu.

Rednic are însă un bilanţ dezamăgitor în cele 3 meciuri în care a condus Viitorul Constanţa, 0 victorii, 1 rezultat de egaliate şi 2 eşecuri.