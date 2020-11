Gică Popescu, despre calvalul infectării cu COVID-19: "A fost groaznic! Nu e deloc o joacă virusul ăsta"

Gică Popescu spune că nu a rămas cu sechele şi a povestit în amănunt simptomele avute pe parcursul internării în spital. "A fost groaznic! Nu e deloc o joacă virusul ăsta. Am stat la „Matei Balş” zece zile. În prima zi, am avut simptome groaznice, greaţă, frisoane, dureri de cap şi de asta am fost internat. Nu e uşor să stai zece zile în spital, dar totul a decurs normal apoi. Am luat Remdesivir… Şi am ţinut legătura zilnic cu doctorul Pompiliu Popescu, asta m-a ajutat. Suntem în relaţii foarte bune după atâţia ani la echipa naţională. Toate analizele au ieşit bune, am făcut şi un CT şi mi-a ieşit o pneumonie uşoară", a declarat fostul fotbalist.

pentru sursa citată. Actual preşedinte al clubului Viitorul Constanţa nu este sigur de modalitatea prin care a contactat virusul şi îndeamnă oamenii să respecte sfaturile autorităţilor. "Mă spălam tot timpul pe mâini, mă dezinfectam, purtam mască… A fost un singur moment în care am lăsat garda jos. Am fost cu nişte prieteni în Delta Dunării… şi un prieten din copilărie, de la Calafat, cred că a venit cu el de la Calafat, dar nu avea simptome. Am făcut teste peste teste, cred că peste 20! Nu pot să îmi dau seama ce s-a întâmplat, dar important e că a trecut. Nu trebuie să facem eforturi supraomeneşti ca să ne ferim. Sunt lucruri care ţin de igiena personală, iar când mergem în anumite locuri cu populaţie densă să purtăm mască, chiar dacă asta cauzează un disconfort foarte mare. Dacă aşa ne zic cei care ştiu mai bine decât noi, hai să respectăm! Nu e plăcut să stai infectat prin spitale, să stai pe urmă de vorbă cu părinţii numai la telefon, fără să-i vezi de teamă să nu-i infectezi. E o perioadă grea în care trebuie să fim foarte atenţi şi foarte disciplinaţi, să respectăm măsurile şi să ne protejăm părinţii şi bunicii", a mai spus Popescu,