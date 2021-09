Emma Răducanu, o stea tot mai mare: Presa mondială a scris despre originile sale româneşti

Emma Răducanu are o ascensiune fulminantă în lumea tenisului! A încheiat anul 2020 pe locul 345 în lume, iar acum, înainte de startul US Open, s-a aflat pe locul 150 WTA. Între timp, după cele şapte victorii obţinute deja, la New York (trei în calificări şi patru pe tabloul principal), Emma e pe 74, în ierarhia virtuală, actualizată în timp real.

Aşadar, în acest moment, Răducanu e cea mai mediatizată sportivă din circuitul feminin. Iar presa internaţională i-a dedicat o atenţie specială, după încă o victorie fabuloasă, în optimile de la US Open, unde a spulberat-o pe Shelby Rogers (SUA, 28 de ani, 43 WTA): 6-2, 6-1. Iar asta în condiţiile în care, în turul precedent, Rogers o scosese pe Ashleigh Barty (1 WTA).

Cei de la „ChronicleLive“ au prezentat portretul lui Răducanu şi au subliniat influenţa tatălui ei, un român, asupra carierei Emmei.

Ce a scris „ChronicleLive“ ?

*Răducanu s-a născut, la Toronto, în 2002 dintr-o mamă chinezoaică şi un tată român. Familia ei s-a mutat în Anglia, pe când Emma avea doar doi ani. Ea a luat, mai întâi, lecţii de balet, însă tatăl ei a considerat că Emma trebuie să fie îndrumată spre sport. De aceea, a dat-o la echitaţie, înot, baschet, ski, golf, motocross. Toate aceste activităţi au fost practicate însă pe lângă tenis.

*În scurt timp, a fost evident că Emma excelează la tenis cel mai mult, iar după ce a câştigat primul titlu la junioare, s-a dedicat total tenisului la vârsta de 13 ani. Şi a ajuns în sferturile US Open, proba pentru junioare, în 2018.

Emma Răducanu, la US Open 2021 *Turul I (calificări): 6-1, 6-2 cu Schoofs (285 WTA) *Turul II (calificări): 6-3, 7-5 cu Bolkvadze (167 WTA) *Turul III (calificări): 6-1, 6-4 cu Sherif (96 WTA) *Turul I: 6-2, 6-3 cu Voegele (128 WTA) *Turul II: 6-2, 6-4 cu Zhang (49 WTA) *Turul III: 6-0, 6-1 cu Sorribes Tormo (41 WTA) *Optimi: 6-2, 6-1 cu Rogers (43 WTA)

US Open, tabloul sferturilor

Feminin

*Svitolina (5 WTA) - Fernandez (73 WTA)

Marţi, după ora 21.00, Eurosport

*Krejcikova (9 WTA) - Sabalenka (2 WTA)

În noaptea de marţi spre miercuri, de la ora 02.00 dimineaţă, Eurosport

*Bencic (12 WTA) - Răducanu (150 WTA)

*Pliskova (4 WTA) - Sakkari (18 WTA)

Masculin

*Van De Zandschulp (117 ATP) - Medvedev (2 ATP)

Marţi, de la ora 19.00, Eurosport

*Auger-Aliassime (15 ATP) - Alcaraz (55 ATP)

În noaptea de marţi spre miercuri, după ora 04.00 dimineaţă, Eurosport

*Djokovici (1 ATP) - Berrettini (8 ATP)

*Zverev (4 ATP) - Harris (46 ATP)