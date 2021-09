Emma Răducanu, rezultat-şoc la US Open: Şi-a demolat adversara şi intră, în premieră, în Top 100

E clar: Emma Răducanu are calităţile necesare pentru a domina tenisul feminin, în următorii ani. Şi încă o certitudine: parcursul ei la Wimbledon 2021, unde a atins optimile, n-a fost nicidecum o întâmplare sau o săptămână norocoasă. Iar rezultatele ei de acum, la New York, confirmă ambele variante.

Venită din calificări, fără set pierdut, Emma e acum în optimile turneului. Iar asta după ce, sâmbătă seară, a obţinut a 6-a ei victorie consecutivă la US Open 2021, în minimum de seturi. Şi ce victorie! O demonstraţie de forţă, de fapt: 6-0, 6-1 cu Sara Sorribes Tormo (24 de ani, 41 WTA). Care, totuşi, învinsese până la meciul cu Răducanu două adversare respectabile, ambele fără set pierdut: Muchova (24 WTA) şi Su-Wei Hsieh (81 WTA). Contra lui Răducanu însă, iberica de 24 de ani a fost complet neputincioasă.

Pentru Emma Răducanu urmează un duel în optimi, cu învingătoarea dintre Barty (1 WTA) şi Rogers (43 WTA).

Mai mult, Răducanu îşi continuă ascensiunea fulminantă în ierarhia mondială. Ea a încheiat 2020 pe locul 345 în lume! Iar acum, la startul US Open 2021, s-a aflat pe 150 WTA. Graţie celor şase partide câştigate deja, la New York (trei în calificări, plus trei pe tabloul principal), Emma tocmai a atins locul 100 WTA, în ierarhia virtuală , depăşind-o pe Gabriela Ruse. E cea mai bună clasare de până acum pentru britanica de 18 ani.