Emma Răducanu rămâne „acasă”! Urmează întâlnirea cu Ana Bogdan!

Un meci care părea din start inegal. Emma Răducanu a avut-o faţă în faţă, în primul ei meci din Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, pe Polona Hercog. Locul 23 WTA a întâlnit locul 124 WTA. Polona Hercog (30 de ani) a ajuns cel mai sus în clasamentul WTA pe poziţia 35, câştigând de-a lungul carierei 3 titluri la individual. Parcursul ei în circuitul profesionist i-a adus peste 4 milioane de dolari în premii, numai în acest an adunând 450.000 de dolari. De cealaltă parte, Răducanu are doar un turneu câştigat, dar e un Grand Slam, US Open, şi a adunat de-a lungul scurtei ei cariere, 2.800.000 dolari, aproape toată această sumă în acest an.

Şi chiar dacă diferenţa din clasament dintre cele două sportive e mare, pe hardul din Cluj-Napoca deosebirile nu au mai fost la fel. Slovena a început bine, a câştigat primul set (6-4) şi a rezistat eroic în al doilea (5-7). N-a mai făcut faţă însă în decisiv, pierdut cu 1-6.

Ana Bogdan (loc 106 WTA), adversara din meciul următor (s-a calificat după ce a trecut de Ivana Jorovic cu 7-6, 6-4), o aştepta pe Emma să treacă de Hercog. "Am întâlnit-o pe Emma şi am schimbat câteva vorbe, au fost despre Formula 1, nu despre tenis, pentru că suntem fane amândouă şi am avut acest subiect de discuţii. Este o campioană tânără, frumoasă, deşteaptă şi foarte simpatică. Cred că am învăţat de la ea când am urmărit meciurile la US Open, avea o anumită energie, şi energia ei de copil, inocentă, nu am mai întâlnit-o la alte jucătoare. Adică toate suntem acolo, concentrate, focusate, să luptăm, să ne dăm viaţa pe teren, însă ea o făcea în alt mod, cu zâmbetul pe buze, cu altă atitudine. Mi-a plăcut foarte mult, am admirat şi apreciat zâmbetul ei şi mi-aş dori să fim cât mai multe aşa, cu zâmbetul pe buze în timpul meciurilor", spunea Ana Bogdan când a ajuns la Cluj-Napoca.

Emma Răducanu a fost apreciată şi de Simona Halep, fostul număr 1 mondial declarând când a ajuns la Cluj-Napoca: "Este o onoare să spună despre mine că am fost un model şi o inspiraţie pentru ea. Mă bucur că a spus aceste lucruri. Oricum, noi am adoptat-o, ca să zic aşa, suntem mândri de ea. Iar Răducanu este un nume autohton, lumea o consideră româncă. Va avea mulţi fani aici”. "Ceea ce a reuşit la US Open este incredibil. Cred că are potenţialul de a câştiga orice, din moment ce este deja câştigătoare de Grand Slam. Poate să intre în top 10 WTA foarte repede. Are un viitor luminos dacă o ţine tot aşa", a mai spus Simona pentru Digi Sport.