Egalul României cu Irlanda de Nord a inflamat spiritele în tabăra noastră. Replici acide între Marica şi Alibec

La finalul meciului, opinia fostului internaţional i-a fost transmisă lucătorului Astrei Giurgiu de reporterul care îl intervieva, iar fotbalistul a luat foc. "Să vină el să joace, atunci! Toţi îşi dau cu părerea, eu din teren am simţit altceva şi eu zic că am făcut un meci bun", a spus Alibec.

Replica la comentariile lui Alibec nu s-a lăsat aşteptată: „Eu nu am vrut să deranjez pe nimeni, dar suntem oameni de fotbal, trebuie să comentăm. Eu am jucat când a fost cazul şi când am fost convocat şi am dat 25 de goluri. Cred că am dreptul să îmi dau cu părerea”, a fost răspunsul lui Marica

Denis Alibec a pus semieşecul cu Irlanda de Nord pe seama ghinionului: "Ne pare foarte rău. Aşa e fotbalul! Am ratat mult. I-am dominat 90 de minute, a fost mingea numai la noi, dar se întâmplă să iei gol dintr-o ocazie. Toată echipa şi-a dat viaţa pe teren, dar atât s-a putut. Mergem mai departe. Jucăm mult mai ofensiv, jucăm cum ar trebui să joace România", a mai spus Alibec, la finalul meciului cu Irlanda de Nord.

România a terminat la egalitate, vineri, pe Arena Naţională, scor 1-1 (1-0), meciul disputat cu Irlanda de Nord, în prima etapă a Grupei I a Diviziei B a Ligii Naţiunilor. Oaspeţii au evoluat din minutul 39 cu un jucător mai puţin, după eliminarea lui Magennis şi au egalat în minutul 86.