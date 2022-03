Edward Iordănescu, bulversat după Israel - România: Cum a catalogat dezastrul din repriza a doua

Edward Iordănescu va avea insomnii după ce a văzut în amicalele din ultimele patru zile. Nu doar pentru că are de lucrat cu un grup de jucători extrem de limitaţi, ci şi pentru că soarta sa pe banca naţionalei depinde de aceşti „străini de fotbal“.

Apărut la microfonul Pro X, postul care a transmis amicalul Israel - România (2-2), selecţionerul a catalogat jocul tricolorilor de după pauză, folosind cuvântul „naivitate“. Şi a fost blând chiar! Pentru că apărarea României a fost de-a dreptul ridicolă, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Ce a spus Edward Iordănescu?

*Am arătat un fotbal bun în multe momente. Dacă eram mai inspiraţi şi mai atenţi, puteam pleca cu un alt rezultat, care conta mai mult pentru moralul echipei.

*În repriza a doua, am pierdut din energie, din agresivitate, din intensitate. Prin ce am trecut în aceste zile... ce probleme am avut (n.r. - COVID-19, accidentaţi). Mă aşteptam să se întâmple acest lucru. Dar noi am avut ocazii de 3-0 în prima repriză, plus câteva situaţii mari în partea secundă. Plecăm cu un egal de aici şi sper să terminăm aceste momente de naivitate acum, iar în iunie să fim la un alt nivel!

*Au fost nopţi albe (n.r. - în ultimele zile), în fiecare dimineaţă aflam veşti proaste. Jucătorii nu s-au antrenat la capacitate maximă, sunt pregătit pentru orice critică, dar cred foarte tare în potenţialul echipei. E un grup care are nevoie de sprijin pentru a se dezvolta.

*Trebuie să fim pozitivi, mai constructivi. În rest, criticaţi-mă pe mine! Deşi sunt lucruri care sunt departe de echilibru. Să vorbeşti de un antrenor după 4 zile că n-a schimbat jocul echipei... N-am nicio problemă, dar să fim obiectivi! Mai ratăm o campanie, pleacă Iordănescu, vine altcineva şi tot aşa... La sfârşitul campaniei, se poate întâmpla şi un lucru nefericit. Dar eu cred că vom arăta bine în Liga Naţiunilor, însă avem nevoie de sprijin şi din exterior.