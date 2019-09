După victoria de la US Open, presa din Canada se întrece în elogii la adresa Biancăi Andreescu

Presa din ţara sa adoptivă, citată de digisport, se întrece în materiale elogioase la adresa primei sportive din Canada care a reuşit să pună mâna pe un trofeu de o asemenea anvergură

tsn.ca - "Regina reginelor" - "Andreescu a cucerit un titlu istoric la US Open".



thestar.com - "Andreescu a scris istorie pentru Canada, iar o ţară întreagă o aplaudă"



cbc.ca - "Bianca Andreescu a rezistat presiunii pentru a câştiga un trofeu istoric la US Open"



Montreal Gazette - "Andreescu a învins-o Williams pentru prima victorie majoră din carieră",

nationalpost.com - "Bianca Andreescu scrie istorie cu victoria remarcabilă de la US Open" - "Jucătoarea de 19 ani din suburbiile din Toronto a răpus cel mai descurajant adversar din acest sport, în minimum de seturi".

Cel mai important ziar din Canada, The Globe and Mail, citat de ziare.com: "Până în primăvară, puţină lume auzise de Bianca Andreescu. Acum, veţi auzi non-stop de ea! Următoarea decadă este a ei. Acest titlu de Mare Slem, primul din partea oricărui canadian, a venit dupa o victorie convingătoare în fata poate a celei mai mari jucătoare de tenis din istorie. O finală cu un tenis de mare calitate. Bianca Andreescu este un nume pe care nu îl vom uita!"



Toronto Star - "Adolescenta Bianca Andreescu o învinge pe Serena Williams pentru a deveni prima canadiancă deţinătoare de Grand Slam. Bianca a inceput acest an pe 152 WTA, fiind clasată înainte de US Open pe locul 15 în lume. Ascensiunea sa meteorică a fost si este una dintre cele mai frumoase poveşti ale sportului canadian din acest an, iar victoria de sâmbătă ne convinge să credem că această poveste va continua"

