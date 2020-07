Drama sportivilor coronavirusaţi: Ce spune un bolnav de la Dinamo

De parcă rezultatele dezolante ale echipei nu erau de ajuns, Dinamo a fost devastată, de-a dreptul, de noul coronavirus. Primul caz a apărut, săptămâna trecută, şi, în decurs de doar câteva ore, clubul a devenit un focar de infecţie!

Până miercuri seară, erau 21 de cazuri confirmate în lot. E posibil însă ca numărul bolnavilor să crească, în urma testelor noi, aşa cum s-a tot întâmplat, în ultimele zile. Într-un material publicat de gsp.ro, câţiva dintre fotbaliştii roş-albilor au vorbit despre situaţia din acest moment.

Ce a spus Matia Montini?

*În prima seară, am avut temperatură 38 de grade Celsius, apoi mi-am revenit, sunt OK acum, doar că observi din voce că am o stare nepotrivită, un fel de răceală. M-am autoizolat vreme de două săptămâni.

*Pe cine mai interesează acum campionatul?! Ar trebui găsită o soluţie să îngheţe sezonul. Eu înţeleg poziţia televiziunilor, însă dacă lumea vrea să vadă drame în direct, pe Dinamo jucând cu copiii în finalul sezonului, OK, atunci să programeze meciurile!

*Deşi cui îi foloseşte să nu mai fie Dinamo în prima ligă?! Ar trebui acum să primeze sănătatea şi integritatea tuturor jucătorilor.

Ce a spus căpitanul Ante Puljici?

Chiar dacă e sănătos şi n-a fost depistat cu COVID-19, căpitanul roş-albilor crede că fotbalul nu mai poate fi o prioritate, în acest moment.

*Sincer, dacă nu scriu numele celor valizi pe foaie, nu ştiu câţi mai suntem apţi! Şi vor mai veni juniorii. Deja situaţia e dramatică, e mai rău ca pe Titanic după ce s-a lovit aisbergul! Important e acum ca toţi să stăm izolaţi şi cel mai important e să rămânem sănătoşi. Trăim vremuri anormale.

Sistemul clasic în fotbal e 4-4-2, dar noi putem alinia doar 4-2, fără să punem la socoteală portarul. Bogdan Bălănescu director general Dinamo

Cine sunt coronavirusaţii din Liga I

Dinamo (21 cazuri)

*Ştefan Fara (19 ani, portar)

*Aleksander Mitrovici (17 ani, portar)

*Ricardo Grigore (21 de ani, fundaş)

*Mihai Popescu (27 de ani, fundaş)

*Andrei Sin (28 de ani, fundaş)

*Dan Tălmaciu (19 ani, fundaş)

*Filip Mrzljak (27 de ani, mijlocaş)

*Alexandru Răuţă (28 de ani, mijlocaş)

*Valentin Lazăr (30 de ani, mjilocaş)

*Diego Fabbrini (29 de ani, mijlocaş)

*Mattia Montini (28 de ani, atacant)

*Ionuţ Şerban (24 de ani, mijlocaş)

*Marco Ehamnn (19 ani, fundaş)

*Andreas Mihaiu (21 de ani, mijlocaş)

*Valentin Borcea (18 ani, mijlocaş)

*Mihai Neicuţescu (21 de ani, atacant)

*Daniel Popa (25 de ani, atacant)

*Robert Moldoveanu (21 de ani, atacant)

*George Trandafir (delegatul clubului)

*Un maseur al clubului

*O persoană din stafful tehnic

CFR Cluj (11 cazuri)

*Dan Petrescu (52 de ani, antrenor)

*Lacina Traore (30 de ani, atacant)

*Cristi Manea (22 de ani, fundaş)

*Adrian Păun (25 de ani, mijlocaş)

*Grzegorz Sandomierski (30 de ani, portar)

*Damjan Đokovići (30 de ani, mijlocaş)

*Cristian Moldovan (antrenor cu portarii)

*Cristian Dragotă (preparator fizic)

*Costin Curelea (antrenor secund)

*Bogdan Aldea (preparator fizic)

*Radu Pralea (kinetoterapeut)

CS U Craiova (1 caz)

*Lucian Pretorian (team-manager)