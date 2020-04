Djokovici, pus la zid! „Nu este Keri Hilson, e starul Serbiei, iar poziţia sa reprezintă un pericol şi mai mare“

Lumea sportului îi încurajează în general pe atleţi să îşi asume rolul de influenceri în afara sferei competiţionale şi aplaudă luările de poziţii în probleme sensibile ale societăţii. Istoric, sportivii au fost un vector important în lupta anti-rasism, lupta pentru egalitate sau lupta cu stereotipurile, de la Muhamad Ali, Arthur Ashe, sau Magic Johnson, la Billie Jean King sau Serena Williams.

În aceste zile în care planeta se confruntă cu pandemia de coronavirus, un editorial „The Guardian“ semnat de Tumaini Carayol trage însă un semnal de alarmă după declaraţia tranşantă a lui Novak Djokovici în ceea ce priveşte vaccinarea anti-Covid-19. „Focarul de coronavirus a arătat că deciziile personale au potenţialul de a afecta multe persoane diferite. Djokovic nu este Keri Hilson - o celebritate minoră care a ajutat la răspândirea teoriilor conspiraţiei 5G, este unul dintre cei mai cunoscuţi oameni din Serbia, iar poziţia sa anti-vaccinare reprezintă un pericol şi mai mare“, concluzionează „The Guardian“.

Sârbul din fruntea clasamentului ATP a dus o luptă acerbă pentru a-i egala pe Roger Federer şi Rafael Nadal la popularitate, însă, spre frustrarea sa, a rămas totuşi în urma celor doi. Cu toate acestea, popularitatea sa este de necontestat, sârbul având o audienţă de 8,7 milioane de fani pe Twitter, 7,1 milioane de oameni pe Instagram şi aproape 7 milioane de fani pe Facebook.

„Natura meseriei lui Djokovici presupune ca el să vorbească despre sine după fiecare meci, dar, în mod normal, el îşi concentrează monologurile pe tenis. Acum iese la iveală cât de diferită este viziunea sa asupra lumii faţă de rivalii care îl înconjoară“, scrie „The Guardian“.

„Nole“ şi alegerile sale curioase. Soţia sa a luptat pentru un „fake news“

Spiritualitatea reprezintă un element important al reţetei de succes a lui Djokovici. Sursa citată aminteşte că, după ce a descoperit că este alergic la gluten, schimbându-şi alimentaţia, sârbul a apelat şi la un specialist, Pepe Imaz, care l-a iniţiat în tainele telepatiei şi levitaţiei, tehnica sa de lucru incluzând şedinţe prelungite de îmbrăţişări.

Mai mult, jurnalistul susţine că în 2017, Djokovici şi-a periclitat cariera pentru că, din principiu, se opunea operaţiilor, forţând recuperarea holistică a umărului, motiv pentru care Andre Agassi a întrerupt din scurt colaborarea cu sârbul. „În cele din urmă, Djokovic s-a operat în 2018 şi, când s-a trezit, a plâns trei zile. <<De fiecare dată când m-am gândit la ce am făcut, am simţit că am eşuat>>, a spus el pentru <<Telegraph>>. În mod clar, nu o făcuse. Medicina <<oficială>> a fost motivul pentru care durerea lui s-a diminuat. Cinci luni mai târziu ridica trofeul la Wimbledon şi până în noiembrie a revenit pe primul loc“, scrie „The Guardian“.

Un detaliu interesant este şi că soţia lui Novak Djokovici, Jelena, a fost o susţinătoare vocală a teoriei conform căreia actuala pandemie ar fi rezultatul folosirii tehnologiei 5G, demontată în prezent ca „ştire falsă“ (fake news).

Evident, curentul anti-vaccinare este unul cu adepţi în multe ţări, iar presa internaţională a atras atenţia că vocile anti-vaccin s-ar putea auzi din ce în ce mai răspicat în următoarele săptămâni.

Referitor la pandemie, mai mulţi sportivi au făcut declaraţii controversate, chiar într-o măsură mult mai mare decât cea a lui Djokovici. Rusoaica Svetlana Horkina, dublă campioană olimpică a gimnasticii, a declarat că „pandemia este un fel de pedeapsă divină pentru persecuţia asupra Rusiei de către Occident“, în timp ce conaţionalul Marat Safin, fost număr unu mondial în tenis, a declarat: „Oamenii vor fi vaccinaţi, vor avea microcipuri, trebuie să fie pregătiţi. Vom merge pe stradă cu cipuri implantate. Cred că sunt oameni mai puternici decât liderii mondiali. Adevăraţii stăpâni ai banilor, ai lumii, iar ei pot face asta foarte uşor“.