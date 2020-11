Dinamo, prăbuşire zgomotoasă: „Nici bani de pizza n-avem!“. Contra, declaraţii explozive

Gabi Balint se poate considera cel mai inspirat om din fotbalul românesc! În luna august, prezent în studioul Digi Sport, fostul internaţional a făcut o declaraţie amuzantă legată de noul investitor al lui Dinamo, Pablo Cortacero.

„Chiar mă amuzam pe seama numelui său. În spaniolă, se traduce un fel de zero barat. Sper să nu fie cazul! Eu sper să fie bine, ar fi păcat să dispară Dinamo. Fără Dinamo, fotbalul nu ar mai fi cum a fost. Problema e ca investitorul acesta să fie serios, dar şi eu am dubii acum“, a spus Balint, acum trei luni. Timpul a dovedit că fostul stelist l-a „citit“ bine pe Cortacero.

„Investiţiile“ anunţate de acesta s-au dovedit a fi nişte minciuni ordinare! Iar acum, omul de afaceri e dat dispărut. Dinamo? Un dezastru, atât sportiv, cât şi financiar. În Liga I, ocupă locul 15 din 16 cu 6 puncte strânse din zece partide. Oricum, va rămâne şi fără aceste puncte, dacă nu-şi va achita sau reeşalona datoriile până la 30 noiembrie, termen primit de Liga Profesionistă de Fotbal (LPF).

Iar perspectiva depunctării e cât se poate de reală, dacă ne luăm după declaraţiile explozive făcute, astăzi, de antrenorul Cosmin Contra pentru gsp.ro. Sătul de minciunile auzite de mai bine de trei luni, „Guriţă“ a anunţat că e gata să plece, aşteptând doar rezilierea pe cale amiabilă.

Ce a spus Cosmin Contra?

*În fiecare săptămână au fost promisiuni că vor veni banii şi că se vor achita salariile la zi. Dar nu s-a întâmplat. Eu nu am luat nici măcar un euro. Din contră, am cheltuit 20.000 de euro din buzunarul meu pentru a plăti diverse lucruri.

*Am plătit anumite lucruri pe la Săftica, în fiecare săptămână dau nişte bani de la mine celor care lucrează acolo, bucătarilor, celor care îngrijesc terenul, femeilor de serviciu... Sunt bani daţi din buzunarul meu şi nu ar fi trebuit să fie daţi de mine! Chiar şi apartamentul în care stau l-am plătit eu. Am crezut în proiect şi am plătit 6 luni în avans apartamentul în care stau. Am dat 7.000 de euro pentru că aveam încredere în proiect, pentru că mi-a garantat Juan Melero.

*Nu avem bani să luăm pizza după meciuri ca să dăm jucătorilor, cu o zi înainte de meci nu ştim dacă avem bani ca să mergem în deplasări! Situaţia este foarte grea şi foarte dificilă! Lumea trebuie să înţeleagă că e o situaţie dificilă! De două luni şi jumătate mi se întâmplă numai probleme la echipă. Sufăr enorm pentru că am venit cu inima deschisă la Dinamo, am crezut într-un proiect măreţ. Încerc din toate puterile să ţin corabia pe linia de plutire. Dau bani de la mine... Eu nu am luat niciun euro în aceste trei luni de zile! Lucrurile au degenerat în asemenea hal şi nu a depins doar de mine...

*Eu am contract şi nu îmi voi da demisia. Vreau să ajungem la o înţelegere pe cale amiabilă ca să plec! Ei îşi doresc acelaşi lucru. Trebuie să ajungem la un numitor comun cât mai repede. Până atunci sunt antrenorul echipei şi pregătesc meciul cu FC Voluntari cât mai greu. Eu cred că, din partea ambelor parţi e această dorinţă de a ajunge la o înţelegere şi fiecare să meargă pe drumul lui.