Dezastru pentru Serena Williams! Jucătoarea de tenis a părăsit turneul de la Wimbledon în hohote de plâns VIDEO

Serena Williams, 40 de ani, locul 8 WTA şi cap de serie numărul 6, a jucat doar şase game-uri la turneul de la Wimbledon de anul acesta.

Marţi seara, în setul inagural al întâlnirii cu Aliaksandra Sasnovici din Belarus (100 WTA), la scorul de 3-3, sportiva din SUA a fost nevoită să se retragă şi a părăsit terenul în lacrimi.

Serena Williams abandonase până acum doar o dată în timpul unui meci dintr-un grand slam, în optimile de finală ale ediţiei 1998 a turneului de la Wimbledon, când evolua împotriva spaniolei Arantxa Sanchez. Jucătoarea americană are în palmares 7 trofee la WImbledon.

We're heartbroken for you, Serena.



Our seven-time singles champion is forced to retire from The Championships 2021 through injury#Wimbledon pic.twitter.com/vpcW1UN78s