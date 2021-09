Dan Petrescu a tăiat în carne vie la CFR: A trimis lista pentru Europa fără opt jucători daţi afară!

Au mai rămas patru zile până la debutul oficial al lui Dan Petrescu pe banca CFR-ului, în cel de al treilea său mandat.





Sâmbătă, de la ora 21.00, campioana ultimelor patru ediţii va întâlni Botoşani, acasă. Apoi, la mijlocul săptămânii viitoare, mai precis joi (ora 22.00), CFR va debuta în grupele Conference League, în deplasare, cu Jablonec (Cehia).





În aceste partide nu vor figura Arlauskis, Latovlevici, Butean, Hoban, Fofana, Tahiri, Mailat şi Chipciu. Pentru că s-a renunţat la ei, fiind scoşi atât din lotul pentru campionat, cât şi de pe lista UEFA pentru Conference League. Printre cei opt fotbalişti traşi pe „linie moarte“ se află nume grele, precum Arlauskis, Latovlevici, Hoban şi Chipciu, toţi cu meciuri în naţionalele lor, în trecut.





În ceea ce îl priveşte pe portarul Arlauskis, cu care a lucrat atât la Urziceni, cât şi la CFR, câştigând titlul cu el în echipă, Dan Petrescu a explicat situaţia printr-o declaraţie oferită pentru Digi Sport.





„Eu n-am dat pe nimeni afară, cum se spune de Arlauskis. De când am ajuns, nu l-am văzut până acum. Eu nu ştiu unde e Arlauskis. Trebuia să dau la lista UEFA trei portari. Doi şi unul U21, adică Otto (n.r. - Hindrich), care e crescut de club. Arlauskis, nefiind acolo şi spunându-mi-se că e accidentat, cum să-l trec eu pe listă? El a vorbit cu Mara (n.r. - Bogdan Mara, oficialul echipei) şi i-a spus că face tratament în Lituania. Dacă n-a considerat să mă sune pe mine, asta e problema lui. Eu am lucrat foarte bine cu el patru ani. El a declarat că s-a întors pentru o anumită persoană, pentru Marian Copilu (n.r. - preşedintele Marian Copilu, dat afară împreună cu Marius Şumudică). Dacă a declarat aşa, poate aşa a vrut să fie, nu ştiu, dar eu, în niciun caz, n-am avut o problemă cu el. Cum să fie de ajutor dacă e accidentat? Eu pot să risc? Eu am schimbat atât lista asta că n-am mai înţeles nimic“, a spus Petrescu.





LISTA UEFA A CFR-ULUI





*Portari: Cristiano Figueiredo, Cristian Bălgrădean, Otto Hindrich





*Fundaşi: Andrei Burcă, Cristian Manea, Danijel Graovac, Denis Ciobotariu, Mateo Susic, Rachid Bouhenna, Mario Camora, Mike Cestor, Florin Ştefan





*Mijlocaşi: Jonathan Rodriguez, Run Mar Sigurjonsson, Ciprian Deac, Juan Culio, Boateng Bismark Adjei-Boateng, Claudiu Petrila, Mihai Bordeianu





*Atacanţi: Constantin Păun, Billel Omrani, Ionuţ Costache, Gabriel Debeljuh, Denis Alibec









PROGRAMUL CFR-ULUI ÎN GRUPA D DIN CONFERENCE LEAGUE





*16 septembrie: Jablonec (Cehia) - CFR Cluj





*30 septembrie: CFR Cluj - Randers (Danemarca)





*21 octombrie: CFR Cluj - AZ Alkmaar (Olanda)





*4 noiembrie: AZ Alkmaar (Olanda) - CFR Cluj





*25 noiembrie: Randers (Danemarca) - CFR Cluj





*9 decembrie: CFR Cluj - Jablonec (Cehia)









SUMELE PUSE ÎN JOC ÎN CONFERENCE LEAGUE

*Calificarea în grupe = 2.940.000 milioane de euro

*Fiecare victorie în grupă = 500.000 de euro

*Fiecare egal în grupă = 166.000 de euro

*Locul 1 în grupă: 650.000 de euro

*Locul 2 în grupă = 325.000 de euro

*Calificarea în 16-imi: 300.000 de euro

*Calificarea în optimi: 600.000 de euro

*Calificarea în sferturi: 1.000.000 de euro

*Calificarea în semifinale: 2.000.000 de euro

*Accederea în finală: 3.000.000 de euro

*Campioana: 5.000.000 de euro

La aceste sume se vor adăuga cele din market-pool, care se vor calcula de UEFA, la finalul sezonului.