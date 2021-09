Dan Petrescu strigă „hoţii“ şi la victorie: Reacţie acidă după ce clujenii au avut un penalty neacordat

CFR Cluj a obţinut o victorie la limită, în derby-ul etapei cu numărul 9, trecând de CS U Craiova, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Aşa cum era de aşteptat, la interviul de după meci, „Super Dan“ a alocat un capitol aparte arbitrajului, pe motiv că, în minutul 72, centralul Marcel Bîrsan n-a acordat un penalty clar pentru gazde.

Ce a spus Dan Petrescu?

*N-aţi văzut şi voi ce fault de roşu? E al doilea meci la rând, şi la Botoşani, de când am venit eu, două meciuri, două greseli, am avut penalty, ăsta a fost mult mai clar decât la Botoşani. Poate n-a văzut, dar când am văzut reluarea, se uita la fază, i-a dat una Bancu, cred că era roşu direct, nu trebuia al doilea galben, roşu şi penalty.

*Dacă făceam egal, eram aici şi vă daţi seama că plângeam şi nu înţelegeam de ce nu e VAR (n.r. - arbitraj video). Merg pe mâna lui (n.r. - centralul Marcel Bîrsan), zic că n-a văzut, n-ai cum să nu dai un penalty aşa de clar. VAR-ul spune realitatea, tragi linie şi vezi când e ofside şi, dacă e penalty, îl dai, cum a fost azi. Vreau să fie VAR, indiferent dacă voi pierde din cauza VAR-ului, mi-o asum, îmi dau seama că se va întâmpla şi asta, voi pierde din cauza VAR-ului, dar prefer ca adevărul să iasă la iveală.

*Am jucat cu o echipă în forma. Ei nu au avut lipsuri, noi da. Eu zic că am avut o victorie fantastică. S-au dăruit, aşa cum îmi place mie, cu mintea, sufletul. Am înscris un gol pe care l-am exersat, ieri, la antrenament, asta mă bucură.

*M-a surprins Costache, azi, că a câştigat duelurile. Costache e un jucător de bază, cu el, CFR a luat patru campionate.

*Cât despre Culio, dacă iese el, pierdem inima acestei echipe. Mijlocaşii Craiovei sunt foarte tehnici toţi. La Botoşani, a fost alt tip de meci. El (n.r. - Culio), la vârsta lui să joace, e incredibil. Sunt dubii asupra lui, dar eu n-am. Vor mai fi, dar nu mă interesează.

