Dan Petrescu: „Meci perfect, ne-am trezit puţin cam târziu”. Antrenorul s-a supărat când a fost întrebat de postul de selecţioner

„Am jucat cu o echipă foarte bună, solidă, care face pressing, cu intensitate, nu a fost uşor. Am avut şi noi puţină şansă în Europa, am marcat după o acţiune extraordinară a lui Manea. Ştiam că vor risca, ştiam că vor fi spaţii. Au avut nişte ocazii pe final. Dacă am fi luat gol, eram puţin supărat. Aşa e 2-0, meci perfect, ne-am trezit puţin cam târziu. Merită şi băieţii o victorie, nu cred că meritam 4 puncte în această grupă, cel puţin 6 sau 7. Ştiţi şi voi cum a fost primul meci, venisem de câteva zile. Important e că am câştigat azi. Denis a intrat bine, nu era uşor nici pentru el. Atitudinea a fost bună, chiar dacă a greşit câteva mingi. Vor fi trei meciuri în şapte zile, nu va fi uşor, băieţii nu sunt roboţi. Trebuie să aleg cea mai în formă echipă. Nu ştiu dacă Omrani va fi recuperat”, a spus Petrescu, potrivit sport.ro.





La final, Petrescu a fost întrebat dacă a fost contactat de Federaţia Română de Fotbal, având în vedere zvonurile cum că Mutu ar fi favorit pentru preluarea postului de selecţioner. “Ce treabă am eu la meciul ăsta cu întrebarea asta? Azi e 20 decembrie? Mulţumesc, seară bună!”, a reacţionat antrenorul.