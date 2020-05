Dan Lăzărescu, găsit fără suflare de fiica sa: Noi detalii despre o tragedie uriaşă

Luni seară, a apărut ştirea dispariţiei fostului arbitru asistent, Dan Lăzărescu, răpus, de asemenea, de un stop cardio-respirator, la doar 49 de ani. Treptat, au şi apărut primele detalii despre moartea celui care, între 2001 şi 2004, a fost delegat la toate derby-urile în care s-au întâlnit Steaua şi Dinamo, zece la număr, stabilind un record! Într-o intervenţie la Pro X, fostul arbitru, Cristi Balaj, a explicat în ce condiţii a fost găsit Dan Lăzărescu.

„Cred că trecuse cel puţin o zi de când decedase, până când l-au găsit. Lui Basarab Panduru (n.r. - colegul său de platou la Telekom Sport) nu i-a mai răspuns de sâmbătă la telefon şi, într-un final, a mers fiica lui cu cei de la SMURD şi l-au găsit“, a spus Balaj despre fostul arbitru asistent care, în ultimii ani, apărea la Telekom Sport pentru a analiza fazele litigoase de după meciuri.

Cornel Dinu: „Era bolnav. Slăbise rău“

Un alt colaborator al postului Telekom Sport, Cornel Dinu, a transmis, la rândul său, un mesaj, după vestea teribilă a morţii lui Dan Lăzărescu. „A fost un coleg deosebit. Am lucrat la TVR, la Minutul 91, apoi la Telekom. Provenea dintr-o familie sportivă. Arbitru onest, de nivel ridicat, un specialist obiectiv. Din păcate, era bolnav de mai multă vreme. Slăbise rău... Dumnezeu să-l odihnească în pace!“, a fost mesajul lui Dinu.

Şi fosta prietenă a lui Dan Lăzărescu, Liubliana Nedelcu, a avut o postare emoţionantă, pe contul ei de Facebook: „Nici măcar nu ştiu cum să încep! A fost unul dintre puţinii bărbaţi despre care ştiu că m-a iubit! Şi care a încercat, atât cât a durat relaţia noastră, să mă facă să mă simt specială! Şi a reuşit! Dar lucrurile nu sunt întotdeauna aşa cum ni le dorim noi, ci apar situaţii în care o relaţie de iubire se duce, dar rămâne prietenia. Prietenie şi respect pe care amândoi le-am păstrat! Este al doilea om bun, pe care Dumnezeu îl ia din viaţa mea, mult prea devreme! Drum lin către îngeri, dragul meu! Vei avea mereu locul tău, în inima mea!“.

Doctorul a fost şocat, când l-a văzut

Potrivit site-ului oficial al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), în cariera lui, Dan Lăzărescu a bifat 92 de partide în Liga I şi 96 în Liga a 2-a. El s-a retras din arbitraj în 2004, la 35 de ani, din cauza unor probleme de sănătate despre care a vorbit, în 2009, într-o intervenţie la GSP Live.

„În timpul carierei, am avut două operaţii la coloană. Anul trecut, am făcut-o pe a treia. A fost foarte grav. S-a declanşat rapid. Doctorul mi-a spus că n-a văzut o asemenea hernie de disc. Anul trecut, am ridicat ceva greu şi s-a declanşat o pareză pe piciorul drept. Am rămas cu o semipareză. M-am mişcat foarte repede, în trei zile, m-am operat. Recuperarea a fost foarte grea, 6 luni am mers cu două cârje şi încă 3 luni cu o cârjă. A fost foarte grav. Dacă mai întârziam o zi cu operaţia, riscam să rămân paralizat de la brâu în jos“, a povestit Dan Lăzărescu în 2009. Ca arbitru asistent, el a atins apogeul carierei, atunci când a fost delegat la un meci din Liga Campionilor, în toamna anului 2002, Auxerre - Dortmund, scor 1-0.