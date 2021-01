Cu Halep la psiholog: Simona, mărturisiri despre calvarul emoţional pe care îl trăieşte pe teren

Simona Halep (2 WTA) e cea mai longevivă prezenţă în Top 10 mondial WTA dintre jucătoarele aflate în activitate. A pătruns în elita tenisului feminin, în ianuarie 2014, şi de atunci rezistă în vârful clasamentului.

Probabil, mulţi ar fi tentaţi să creadă că o astfel de atletă, obişnuită deja cu presiunea sportului de performanţă, îşi joacă meciurile fără a se consuma prea mult din punct de vedere emoţional. Nici vorbă de aşa ceva! În ultimul ei interviu, acordat pentru postul Aleph News , Halep a vorbit, deschis, despre stresul pe care îl simte, inclusiv acum, de fiecare dată când păşeşte pe teren.

„Atunci când ne îndrăgostim, sunt fluturaşi frumoşi, ţi-e drag de ei. Pe teren, eu le numesc emoţii negative, care te încurcă. Îmi dau arsuri la stomac, mă simt rău, nu pot să mânânc, nu pot să beau prea bine, aşa cum o fac normal. Atunci, îmi dau seama că sunt emoţii negative. Mi-au tremurat mâinile pe rachetă. Şi mâinile, dar şi picioarele. Ţi se pare că nu mai poţi să alergi, că nu mai ai coordonare. Te simţi grea, ţi se pare că nu mai ai viteză. N-am scăpat de emoţii negative şi nu cred că voi scăpa vreodată. Consider că fac parte din noi şi trebuie să le acceptăm, aşa cum sunt. Am lucrat şi lucrez, în continuare, cu o doamnă psiholog, care nu e din România. Ea m-a învăţat să accept această latură şi să nu-mi doresc să fiu altfel. Când descoperi şi partea mai puţin bună a ta şi poţi s-o accepţi, consider că poţi să faci un pas înainte în ce poţi să faci mai bine pe teren. Emoţiile pozitive îmi dau adrenalină, îmi dau un boost de energie ca să merg înainte şi să dau tot ce am mai bun din mine“, a explicat Halep.

„Simo“ a vorbit şi despre povara de a fi o persoană publică, o celebritate. „E greu pentru că ai nişte responsabilităţi. Trebuie tot timpul să fii, cum să spun, deschisă cu anumite persoane pe care nici măcar nu le cunoşti, adică nu le-ai văzut în viaţă ta. Dar sper eu că n-am făcut nimic greşit în sensul că să reacţionez ciudat, când mi s-a cerut o poză sau un autograf. Dar depinde şi de starea mea. Poate sunt supărată că am pierdut un meci sau sunt supărată că nu mi-a mers ceva la antrenamente şi nu pot să gestionez tot timpul emoţiile atât de bine, încât să nu deranjez“, a spus ocupanta locului 2 în lume.

Halep s-a referit şi la Australian Open 2021 (8-21 februarie), turneu pentru care va fi nevoită să stea două săptămâni în carantină, la Adelaide.

„Ştiu că va fi dificil din punct de vedere mental, dar simt că experienţele mele în <<bule>> din 2020 mă vor ajuta să ştiu la ce să mă aştept. Sunt mai puţin stresată şi pentru că ştiu că situaţia COVID-ului e sub control în Australia şi că, odată ce se termină perioada de carantină, vom fi liberi!“, a spus Simona.