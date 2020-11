CTP, desfiinţat! Ilie Năstase l-a făcut praf după editorialul despre Maradona: „E Diavolul în persoană!“

Nu degeaba Cristian Tudor Popescu şi-a început textul de pe republica.ro, cerând să nu fie înjurat de cei care s-au enervat, încă de când au citit titlul: „Maradona – un geniu cu mingea. Atât“.

În ciuda solicitării reputatului jurnalist, acesta a devenit ţinta atacurilor multor cititori nu doar în mediul online, ci şi din partea unui fost mare sportiv, Ilie Năstase. Acesta a vorbit pentru prosport.ro , criticând vehement tonul editorialului semnat de CTP, trecând apoi, din păcate, şi la atacuri la persoană.

Ce a spus Ilie Năstase?

*Este incredibil până unde poate să ajungă acest Cristian Tudor Popescu! Să vorbeşti în asemenea hal despre Diego Maradona? Nu am cuvinte. Acestui om dacă-i punem coarne este Diavolul în persoană. El pe toată lumea a jignit, pe toţi sportivii noştri mari.

*Voi vă daţi seama ce o să fie la gura lui când voi muri eu? Vă daţi seama ce o să să spună despre mine? Că am fost numărul unu în tenis şi atat, iar apoi o să îi dea drumul veninului din el asupra mea. Că am făcut şi am dres în viaţa mea personală, ba una, ba alta. Se va lega de tot din viaţa mea.Tot se duce şi comentează despre tenis, dar ce tenis a jucat el la viaţa lui? Zice că a fost copil de mingi la nu ştiu ce meciuri jucate de mine şi de Ion Ţiriac?

*Păi, băi, domnul Popescu…cum poţi să spui despre Ţiriac că a vândut nu ştiu ce finală? Până unde poţi să ajungi? Acum te iei şi de Maradona? El a scos milioane de oameni pe străzi atunci când juca fotbal, iar acum ai văzut ce este în Argentina şi în Napoli?

*Cum îţi permiţi să îl faci drogat şi alcoolic pe un asemenea titan al sportului? Tot respectul pentru Bjorn Borg, îmi este şi prieten, dar eu, John McEnroe, Ivan Lendl, Arthur Ashe, Stan Smith, Jimmy Connors, Becker, Agassi, Federer, Nadal sau Djokovic, noi ce am fost?

*Mâine vom afla că şi Federer a fost cine ştie cum…Nu se poate aşa ceva, iar lumea îi promovează fabulaţiile acestui individ. Cred că şi propria familie este în stare să şi-o atace. Nu se poate aşa ceva. Nu poţi să vorbeşti aşa despre Diego Maradona, deşi nu este român. Sunt convins că mulţi fani ai lui Maradona au fost jigniţi de vorbele scoase de Popescu, marele ziarist Popescu…Ce facultate are acest om? Despre ce vorbim!